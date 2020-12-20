Сборная России стала победителем Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею стала победителем второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Благодаря победе над Финляндией в заключительном матче турнира сборная России набрала 8 очков и заняла первое место в турнирной таблице.

Сборная Швеции заняла второе место, Финляндия — третье, а Чехия — четвёртое.

Для российской команды это уже 13-я в истории победа на домашнем этапе Еврохоккейтура.

Следующий этап сезона-2020/21 — Шведские игры — запланирован на 11-14 февраля 2021 года.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча встречи Россия — Финляндия.