Сражение за трофей: сборная России обыгрывает Финляндию на Кубке Первого канала

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Борислав Головин
Сборная России по хоккею встречается с командой Финляндии в заключительном матче розыгрыша Кубка Первого канала. В очном противостоянии соперники опредеяют, кто станет обладателем трофея. Подопечным Валерия Брагина для того, чтобы остаться на первом месте, требуется не потерпеть поражение в основное время. RТ ведёт текстовую трансляцию матча.
Сражение за трофей: сборная России обыгрывает Финляндию на Кубке Первого канала
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев
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  • 20 декабря 2020

    И не засчитывают судьи шайбу! Всё же они приняли решение, что финны нарушили правила на Самонове. Это очень хорошо. Но Юкка Ялонен сейчас активно спорит с Денисом Наумовым. (24')

  • Но тренерский штаб сборной России оспаривает взятие ворот. Брагин считает, что финны мешали Самонову. Посмотрим, что решат судьи. (24')

  • Гол. И тут же пропускает Россия, когда ничего не предвещало. От штанги финны буквально затолкали шайбу в ближний угол. Песонену это удалось. Самонов же просто не видел шайбу. 2:1. (24')

  • Г-О-О-О-Л!!! Сборная России в контратаке удваивает преимущество в счёте! Воронков передачей на Мамина начал контрвыпад и тут же помчался замыкать дальнюю штангу. Партнёр не пожадничал и аккуратно вернул Дмитрию снаряд под бросок! 2:0. (24')

  • Попытались финны в ответ провести несколько атак, но ничего интересного организовать не сумели. Конечно, большего сопротивления от Суоми ждали болельщики. Мало что пока получается у гостей. (23')

  • И вновь очень активно начали россияне! Карнаухов после передачи из-за ворот пытался затолкать шайбу с пятака, но Олкинуора грамотно перекрыл весь створ! (21')

  • Начался второй период! (21')

  • Любопытный факт. Шайба Шипачёва стала для сборной России юбилейной, 2500-й в истории! 

  • Сирена на перерыв! Сборная России после первого периода с минимальным счётом обыгрывает Финляндию. (20')

  • Контролируют соперников на чужой половине россияне. Очень важно не придумать себе проблем в концовке периода. Ведь так здорово провели первую двадцатиминутку хозяева. (19')

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