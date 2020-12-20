Сражение за трофей: сборная России обыгрывает Финляндию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею встречается с командой Финляндии в заключительном матче розыгрыша Кубка Первого канала. В очном противостоянии соперники опредеяют, кто станет обладателем трофея. Подопечным Валерия Брагина для того, чтобы остаться на первом месте, требуется не потерпеть поражение в основное время. RТ ведёт текстовую трансляцию матча.

РИА Новости

© Сергей Гунеев