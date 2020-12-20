Сражение за трофей: сборная России обыгрывает Финляндию на Кубке Первого канала
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
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20 декабря 2020
И не засчитывают судьи шайбу! Всё же они приняли решение, что финны нарушили правила на Самонове. Это очень хорошо. Но Юкка Ялонен сейчас активно спорит с Денисом Наумовым. (24')
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Но тренерский штаб сборной России оспаривает взятие ворот. Брагин считает, что финны мешали Самонову. Посмотрим, что решат судьи. (24')
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Гол. И тут же пропускает Россия, когда ничего не предвещало. От штанги финны буквально затолкали шайбу в ближний угол. Песонену это удалось. Самонов же просто не видел шайбу. 2:1. (24')
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Г-О-О-О-Л!!! Сборная России в контратаке удваивает преимущество в счёте! Воронков передачей на Мамина начал контрвыпад и тут же помчался замыкать дальнюю штангу. Партнёр не пожадничал и аккуратно вернул Дмитрию снаряд под бросок! 2:0. (24')
December 20, 2020
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Попытались финны в ответ провести несколько атак, но ничего интересного организовать не сумели. Конечно, большего сопротивления от Суоми ждали болельщики. Мало что пока получается у гостей. (23')
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И вновь очень активно начали россияне! Карнаухов после передачи из-за ворот пытался затолкать шайбу с пятака, но Олкинуора грамотно перекрыл весь створ! (21')
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Начался второй период! (21')
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Любопытный факт. Шайба Шипачёва стала для сборной России юбилейной, 2500-й в истории!
🎊 Большой юбилей! Шайба Вадима Шипачёва только что стала 2500-ой в истории сборной России по хоккею! 🎊— Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020
⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/8qbRMY6MGl
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Сирена на перерыв! Сборная России после первого периода с минимальным счётом обыгрывает Финляндию. (20')
Немного статистики #RUSFIN#РоссияВМоемСердцеpic.twitter.com/SOvIRhRcJl— Хоккей России (@russiahockey) December 20, 2020
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Контролируют соперников на чужой половине россияне. Очень важно не придумать себе проблем в концовке периода. Ведь так здорово провели первую двадцатиминутку хозяева. (19')