В борьбе за вторую победу: сборная России обыгрывает Чехию на Кубке Первого канала
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
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19 декабря 2020
Закончился первый период! Сборная России обыгрывает Чехию со счётом 2:1.
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В довершение всех бед Седлак вырвался к воротам Самонова по левому борту, опередив Антипина. Защитнику пришлось фолить. В результате чех вместе с Самоновым влетели в сетку, сбив ворота. Удаление получает Антипин. (20')
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Всё, чехи играют в полном составе. Вновь не удалось сборной России реализовать большинство. Впрочем, чехи в начале периода сделать это тоже не смогли, хотя действовали в чужой зоне куда активнее. (20')
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Эх, никак не получается закрепиться в зоне у сборной России. Толком и бросков нет по воротам Вилла. Всё меньше времени остаётся до конца первого периода. Чехи даже контратаку умудрились организовать. Самонову пришлось дважды спасать хозяев. (19')
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Ещё одно удаление в составе сборной Чехии. Причём Кнот получает 2 + 10 за удар в голову Воронкову. Отличная концовка для России. (17')
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Гол. Сокращает отставание в счёте сборная Чехии. И вновь прошла хорошая контратака у гостей. Нападающий «Трактора» Седлак убежал к чужим воротам и из-под защитника нанёс неудобный для Самонова бросок в ближнюю девятку. 2:1. (16')
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И своим моментом отвечает сборная России!!! Ожиганов подхватил шайбу у левого борта рукой и быстро сбросил её в центр на летящего из глубины Чибисова. В упор бросал Андрей, но Вилл грамотно сократил расстояние и вытащил выстрел буквально в упор! (15')
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Опасная контратака прошла у чехов! Радил вылетел на ворота сборной России после отличной разрезающей передачи партнёра и, сблизившись с Самоновым, бросил в ближний угол. Голкипер занял абсолютно правильную позицию, перекрыл весь створ и спокойно забрал шайбу. (14')
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Опасно!!! Шайба попала в штангу и застряла в скоплении тел на пятаке сборной Чехии, но в створ так и не попала. Очень жалко. Вилл сам уже не понимал, что происходит. (13')
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Шипачёв от правого борта выполнил хорошую передачу в центр под бросок Морозову. Жаль, Вилл спас гостей сейчас. (12')