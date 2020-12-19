В борьбе за вторую победу: сборная России обыгрывает Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею встречается с командой Чехии в рамках Кубка Первого канала. Ранее на домашнем этапе Евротура подопечные Валерия Брагина в серии буллитов обыграли шведов. В текущем розыгрыше россияне одержали четыре победы и лидируют в сводной турнирной таблице с десятью очками. RT ведёт текстовую трансляцию матча.

РИА Новости

© Владимир Астапкович