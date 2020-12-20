Третьяк назвал матч с Финляндией лучшим в исполнении сборной России на Кубке Первого канала

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над национальной командой Финляндии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

«Сегодня игра была намного зрелищнее. Мне, как профессионалу, она понравилась больше всего из всех трёх матчей. Мы могли быть уставшими, учитывая, что вчера чехи были посвежее. Но сегодня мы по броскам, по движению провели лучший матч», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России обыграла Финляндию со счётом 5:1 и стала победителем Кубка Первого канала.

Ранее сообщалось, что Самонов, Яковлев и Кузьменко были признаны лучшими игроками Кубка Первого канала.