Выход «Реала» и «Аталанты» в плей-офф, вылет «Интера» и хет-трик Неймара: как закончился групповой этап Лиги чемпионов

ПСЖ в перенесённом из-за расистского скандала матче разгромил «Истанбул Башакшехир» благодаря хет-трику Неймара. Дубль Карима Бензема помог «Реалу» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию», причём обе команды пробились в плей-офф. «Аталанта» взяла верх над «Аяксом» и тоже вышла в 1/8 финала, а «Интер» разошёлся миром с «Шахтёром» и вылетел из еврокубков. RT рассказывает, как завершился групповой этап Лиги чемпионов.

Разгром от ПСЖ в перенесённом матче

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и командой «Истанбул Башакшехир» в Париже растянулся на два дня. Он должен был состояться во вторник, но команды ушли в раздевалку на 14-й минуте матча после слов резервного судьи Себастьяна Колцеску, который назвал тренера гостей Пьера Вебо «чёрным», что спровоцировало расистский скандал.

В результате встреча была доведена до конца лишь в среду. Футболисты и судьи вышли на поле в одинаковых футболках в рамках акции против расизма. А перед игрой все встали на одно колено в центральном круге.

Однако перенос матча не помог гостям набрать очки или хотя бы побороться за ничью. ПСЖ необходима была победа, чтобы занять первое место в группе G, и подопечные Томаса Тухеля не оставили сопернику никаких шансов, забив пять мячей — 5:1.

Одним из главных героев противостояния стал Неймар, который оформил третий хет-трик в карьере в рамках главного еврокубкового турнира. Бразилец стал первым футболистом в истории ЛЧ, забившим 20 мячей в составе двух разных команд («Барселоны» и ПСЖ). В текущем сезоне в его активе шесть голов в пяти встречах.

В свою очередь, оформивший дубль Килиан Мбаппе в возрасте 21 года и 355 дней стал самым молодым футболистом, забившим 20 мячей в ЛЧ. Француз превзошёл достижение Лионеля Месси.

Победа «Атлетико» на классе

Ожидаемо пробился в плей-офф ЛЧ и «Атлетико». Для этого команде требовалось на выезде сыграть вничью с «Зальцбургом». И эту задачу мадридцы перевыполнили, забив два безответных мяча. Гости открыли счёт на 39-й минуте благодаря удачному розыгрышу стандартного положения. После подачи Янника Карраско в чужую штрафную Марио Эрмосо головой подправил мяч в дальний угол.

А незадолго до финального свистка все вопросы о победителе матча снял сам бельгиец. Он замкнул отличную диагональ Анхеля Корреа с правого фланга. «Зальцбургу» же так и не удалось пробить Яна Облака, хотя австрийская команда нанесла 11 ударов по воротам соперника. Но лишь два из них пришлись в створ, а незадолго до гола Карраско хавбек хозяев Энок Мвепу из-за пределов штрафной пробил в штангу.

Судьбоносный дубль Бензема

Наиболее же интригующая ситуация перед заключительным туром сложилась в группе B, где на выход в плей-офф ЛЧ претендовали все четыре команды: «Реал», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Шахтёр» и «Интер». При этом испанский и немецкий коллективы в очном противостоянии определяли, кто окажется в 1/8 финала.

По информации СМИ, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан в случае поражения мог быть отправлен в отставку. Однако его подопечные в сложный момент собрались и одержали важнейшую победу — 2:0. Судьба противостояния оказалась решена уже по истечении получаса встречи, за которые Карим Бензема забил два похожих мяча. В обоих случаях он головой с близкого расстояния замыкал подачу с правого фланга.

После этого «Боруссия» фактически прекратила сопротивление, а «Реал» неоднократно мог довести счёт до крупного. В нескольких эпизодах мёнхенгладбахцев спасли стойки ворот, а гол Луки Модрича после скидки всё того же Бензема судья отменил из-за офсайда.

Сам француз отметился рядом статистических достижений. Во-первых, он повторил рекорд бразильца Роберто Карлоса по количеству матчей за «Реал» среди иностранцев (527). Во-вторых, стал пятым футболистом в истории, забившим 50 и более голов в матчах группового этапа ЛЧ. Наконец, нападающий довёл до десяти количество голов головой за последние пять сезонов в рамках турнира и лидирует по этому показателю, опережая Роберта Левандовски (9) и Криштиану Роналду (8).

Однако поражение не помешало «Боруссии» впервые в истории выйти в плей-офф ЛЧ. Это стало возможным благодаря нулевой ничьей в параллельном матче группы между «Интером» и «Шахтёром». Футболисты немецкой команды досматривали эту встречу на планшете прямо на поле, а после её окончания не скрывали своей радости.

Миланцы же, набрав шесть очков, заняли последнюю строчку в группе и завершили выступление в еврокубках. В домашнем матче с чемпионом Украины им необходима была победа, но добиться её не удалось. Гости сделали ставку на оборону и сыграли в три центральных защитника без номинальных нападающих.

В результате в первом тайме хозяева создали лишь один опасный момент. На седьмой минуте Лаутаро Мартинес метров с десяти пробил в перекладину. После перерыва давление на ворота Анатолия Трубина усилилось, но молодой голкипер действовал надёжно. Он совершил четыре сейва и отыграл на ноль в третьем матче текущего розыгрыша ЛЧ из пяти.

На 89-й минуте команду «Шахтёр» от пропущенного мяча спас Ромелу Лукаку, который невольно заблокировал опаснейший удар Алексиса Санчеса. Таким образом, «горнякам» удалось пробиться в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала они вместе с киевским «Динамо» будут представлять Украину.

16 очков «Манчестер Сити»

В квартете С интрига перед заключительным туром сохранялась лишь в борьбе за третье место, на которое претендовали «Олимпиакос» и «Марсель». Обе команды подошли к этому этапу с тремя очками в активе, обменявшись домашними победами друг над другом (1:0 и 2:1). Таким образом, в случае равенства по итогам групповой стадии благодаря голу на выезде выше оказывался чемпион Греции.

Для «Олимпиакоса» домашняя встреча с «Порту» началась неудачно, ведь гости в самом начале игры заработали и реализовали пенальти. На полчаса на виртуальное третье место поднялся «Марсель», который удерживал нулевую ничью в противостоянии с «Манчестер Сити».

Однако после перерыва английская команда забила три безответных мяча. Открыл счёт Ферран Торрес, для которого этот гол стал четвёртым в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Затем отличиться удалось вышедшему на замену Серхио Агуэро. Наконец, на 90-й минуте точку поставил защитник «Марселя» Альваро Гонсалес, который, пытаясь выбить мяч с линии, отправил его в сетку собственных ворот.

Тем временем «Олимпиакос» пропустил второй гол и остался в меньшинстве, но это не помешало команде пробиться в 1/16 финала ЛЕ. Первое же место с 16 очками занял «Манчестер Сити». «Горожане» — четвёртая английская команда после «Арсенала» (2005/06), «Манчестер Юнайтед» (2007/08) и «Тоттенхэма» (2017/18), которой удалось набрать столько баллов на групповой стадии главного еврокубка.

Второе место для «Аталанты»

Наконец, в квартете D судьбу второй путёвки в полуфинал определяли «Аякс» и «Аталанта». К отчётному матчу бергамаски набрали на одно очко больше, поэтому их в Амстердаме устраивала ничья. Однако в преддверии важнейшей встречи в итальянских СМИ появилась информация о серьёзном конфликте в стане команды. Якобы главный тренер Джан Пьеро Гасперини близок к отставке, а коллектив разделился на два лагеря. Эти слухи только подогревали интерес к игре.

Сам матч получился предельно осторожным и небогатым на голевые моменты. «Аякс» владел преимуществом, но нечасто доводил дело до ударов по воротам. Лишь во втором тайме хозяева начали создавать опасные моменты. Самый реальный из них упустил Дави Классен. После тонкой передачи партнёра в штрафную полузащитник оказался прямо перед Пьерлуиджи Голлини, но пробил ему в ногу.

А спустя несколько минут амстердамцы остались в меньшинстве после того, как 18-летний Райан Гравенберх получил вторую жёлтую карточку. Окончательно же все вопросы о победителе встречи на 85-й минуте снял Луис Мурьель. «Аталанта», цвета которой защищает Алексей Миранчук, добилась победы с минимальным счётом и вышла в плей-офф ЛЧ. «Аякс» же после участия в полуфинале турнира в 2018-м второй год подряд занимает третье место в группе.

В свою очередь, «Ливерпуль» потерял очки в ничего не значащем выездном матче с «Мидтьюлланном» — 1:1. Юрген Клопп ожидаемо предоставил отдых целому ряду лидеров, но всё же выпустил на поле Трента Александера-Арнольда, Диогу Жоту и Мохаммеда Салаха.

Именно египтянин открыл счёт уже на 55-й секунде. Нападающий вынудил защитника ошибиться, отобрал у него мяч, вышел один на один с вратарём и точно пробил. Это позволило Салаху стать не только автором самого быстрого гола в ЛЧ в истории «Ливерпуля», но и лучшим бомбардиром команды в этом турнире. В активе Мохаммеда 22 гола в ЛЧ в составе мерсисайдцев, а на счету Стивена Джеррарда — 21.

Однако удержать победный счёт гостям не удалось. После перерыва судья Франсуа Летексье, посмотрев повтор, назначил пенальти за фол молодого вратаря Кивина Келлехера на сопернике, который реализовал Александр Шольц.

В концовке матча на первый план вновь вышла бригада арбитров. Сначала она отменила второй гол Шольца из-за небольшого офсайда, а затем не засчитала мяч Такуми Минамино из-за игры рукой у партнёра.