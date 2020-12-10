Мбаппе превзошёл достижение Месси в Лиге чемпионов

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Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, который достиг отметки в 20 голов в Лиге чемпионов.
Мбаппе превзошёл достижение Месси в Лиге чемпионов
  • © REUTERS/Eric Gaillard

Об этом сообщает Opta Sports.

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Истанбул Башакшехир» (5:1) Мбаппе забил свой 20-й и 21-й мячи в турнире. 

Он достиг отметки в 20 голов в ЛЧ в возрасте 21 года и 11 месяцев. Таким образом француз побил рекорд нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, который совершил 20-й результативный удар в главном клубном европейском футбольном турнире, когда ему было 22 года и 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что ПСЖ разгромил «Истанбул» в матче ЛЧ, который был прерван из-за расистского скандала.

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