«Манчестер Сити» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» крупно обыграл французский «Марсель» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Ферран Торрес, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

В параллельном матче группы C португальский «Порту» на выезде одолел греческий «Олимпиакос» благодаря голам Отари и Андреса Урибе.

Таким образом, в плей-офф ЛЧ вышли «Манчестер Сити» и «Порту», которые заняли первое и второе место в группе C, набрав 16 и 13 очков соответственно. В Лигу Европы с третьей строчки вышел «Олимпиакос», в активе которого три очка. У находящегося на последней позиции «Марселя» столько же баллов, но французы уступаю грекам по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» сыграл вничью с «Интером» в ЛЧ и вышел в плей-офф Лиги Европы.