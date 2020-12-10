«Манчестер Сити» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов

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Английский «Манчестер Сити» крупно обыграл французский «Марсель» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» разгромил «Марсель» в матче Лиги чемпионов
  • © REUTERS/Phil Noble

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Ферран Торрес, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг.

В параллельном матче группы C португальский «Порту» на выезде одолел греческий «Олимпиакос» благодаря голам Отари и Андреса Урибе.

Таким образом, в плей-офф ЛЧ вышли «Манчестер Сити» и «Порту», которые заняли первое и второе место в группе C, набрав 16 и 13 очков соответственно. В Лигу Европы с третьей строчки вышел «Олимпиакос», в активе которого три очка. У находящегося на последней позиции «Марселя» столько же баллов, но французы уступаю грекам по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» сыграл вничью с «Интером» в ЛЧ и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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