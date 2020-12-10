«Атлетико» одолел «Зальцбург» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» переиграл «Зальцбург» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Австрии, завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 39-й минуте в составе испанской команды отличился Марио Эрмосо, а в конце игры Янник Карраско удвоил преимущество гостей.

«Атлетико» набрал девять очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе A. «Зальцбург» с четырьмя очками расположился на третьей строчке, которая позволит австрийцам сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.