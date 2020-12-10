«Реал» обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» взял верх на мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Игра состоялась в Мадриде и закончилась со счётом 2:0.

В составе хозяев дубль оформил Карим Бензема, отличившись на девятой и 31-й минутах.

«Реал» набрал десять очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе B. «Боруссия», набрав восемь очков, опустилась на вторую позицию, которая позволяет также сыграть в 1/8 финала главного европейского клубного футбольного турнира.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» в Лиге чемпионов.