«Реал» обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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Игра состоялась в Мадриде и закончилась со счётом 2:0.
В составе хозяев дубль оформил Карим Бензема, отличившись на девятой и 31-й минутах.
«Реал» набрал десять очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе B. «Боруссия», набрав восемь очков, опустилась на вторую позицию, которая позволяет также сыграть в 1/8 финала главного европейского клубного футбольного турнира.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» в Лиге чемпионов.