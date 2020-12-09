«Ливерпуль» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» в Лиге чемпионов

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Английский «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с датским «Мидтьюлландом» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» в Лиге чемпионов
  • © REUTERS/Henning Bagger

Игра состоялась в Хернинге и завершилась со счётом 1:1. 

На первой минуте гостей вывел вперёд Мохамед Салах. На 62-й минуте датчане отыгрались — пенальти реализовал Александр Шольц.

«Ливерпуль» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D. Датская команда с одним очком в активе расположилась на последней позиции в квартете.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» в большинстве победила «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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