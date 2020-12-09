«Ливерпуль» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» в Лиге чемпионов
- © REUTERS/Henning Bagger
Игра состоялась в Хернинге и завершилась со счётом 1:1.
На первой минуте гостей вывел вперёд Мохамед Салах. На 62-й минуте датчане отыгрались — пенальти реализовал Александр Шольц.
«Ливерпуль» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе D. Датская команда с одним очком в активе расположилась на последней позиции в квартете.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» в большинстве победила «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.