«Аталанта» в большинстве победила «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
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Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из Бергамо.
На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Райана Гравенберха. На 85-й минуте победу «Аталанте» принёс гол Луиса Мурьеля.
«Аталанта» набрала 11 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе D. «Аякс» с семью очками в активе занял третью позицию в квартете и вышел в 1/16 финала Лиги чемпионов.
Ранее ПСЖ разгромил «Истанбул» в матче ЛЧ, который был прерван из-за расистского скандала.