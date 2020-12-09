«Аталанта» в большинстве победила «Аякс» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Итальянская «Аталанта» на выезде обыграла голландский «Аякс» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива из Бергамо.

На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Райана Гравенберха. На 85-й минуте победу «Аталанте» принёс гол Луиса Мурьеля.

«Аталанта» набрала 11 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе D. «Аякс» с семью очками в активе занял третью позицию в квартете и вышел в 1/16 финала Лиги чемпионов.

Ранее ПСЖ разгромил «Истанбул» в матче ЛЧ, который был прерван из-за расистского скандала.