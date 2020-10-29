Издёвка «Барселоны» и юмор вирусолога: как Роналду стал объектом шуток и критики из-за заболевания коронавирусом

Из-за заболевания коронавирусом Криштиану Роналду пропустил матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов, в котором «Ювентус» потерпел поражение со счётом 0:2. Португальский футболист уже больше двух недель находится на самоизоляции и стал за это время объектом для шуток. Также его продолжают критиковать в Министерстве спорта Италии — там настаивают, что спортсмен нарушил медицинский протокол.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду больше двух недель находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом. Португальскому футболисту приходится пропускать матчи своего клуба, а в среду в его отсутствие «Ювентус» потерпел поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов. Несостоявшаяся встреча с Лионелем Месси и вызывающее поведение форварда на карантине стали поводом как для шуток, так и критики.

О положительном тесте Роналду на COVID-19 стало известно 13 октября, накануне матча сборной Португалии со Швецией в Лиге наций. Сообщалось, что нападающий переносил заболевание без симптомов и чувствовал себя хорошо. Однако ему пришлось покинуть расположение национальной команды и вернуться в Италию, чтобы там уйти на самоизоляцию.

Тогда болельщиков волновало, успеет ли Роналду выздороветь до второго тура Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» принимал у себя «Барселону». Этот матч должен был стать первым за два года, в котором Роналду сыграл бы против Месси. В то время, когда португалец выступал за «Реал», противостояние двух лучших нападающих планеты было самым интригующим в мировом футболе, и фанаты с нетерпением ждали, когда обладатели 11 «Золотых мячей» (суммарно) вновь сойдутся на поле. Жеребьёвка Лиги чемпионов наконец подарила такую возможность.

Роналду каждый день демонстрировал в социальных сетях, что находится в отличной форме. Однако все тесты на COVID-19 показывали, что он всё ещё болен и может заразить окружающих. 27 октября португалец сдал очередной анализ, который снова дал положительный результат.

Пропуск матча с «Барселоной» сильно расстроил Роналду. В своём Instagram он выплеснул эмоции по этому поводу, написав «ПЦР — хрень!» Вскоре он удалил этот комментарий, но мнение футболиста об этом способе тестирования на коронавирус запомнилось не только болельщикам, но и специалистам. Профессор медицины из Италии Роберто Буриони язвительно пошутил по поводу ремарки Роналду.

«Приветствую своего коллегу Криштиану Роналду в расширившихся рядах вирусологов. В матче с окулистами он очень пригодится», — написал Буриони в Twitter.

В отсутствие Роналду «Ювентус» не смог оказать сопротивление «Барселоне». Испанская команда выиграла со счётом 2:0, а Месси забил мяч и сделал результативную передачу. Он первым в истории записал себе в актив 70 голов на групповом этапе Лиги чемпионов. В «Барселоне» воспользовались поводом, чтобы лишний раз уколоть своего соперника и его главную звезду, вынужденную смотреть матч по телевизору.

«Мы рады, что вы смогли увидеть величайшего на все времена на своём поле, «Ювентус», — написал каталонский клуб в своём Twitter, напомнив о соперничестве Месси и Роналду за звание лучшего футболиста мира.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

Инфицирование Роналду коронавирусом и раньше было поводом для шуток в футбольной среде. Например, сразу после того как стало известно о его первом положительном тесте, в англоязычном аккаунте «Спартака» пошутили, что теперь из строя выйдет половина стартового состава «Вулверхэмптона», в котором собрано много игроков сборной Португалии.

Теперь над Роналду не только шутят, но и серьёзно критикуют его из-за заболевания коронавирусом. Так, министр спорта Италии Винченцо Спадафора настаивает на том, что Роналду сам нарушил требования безопасности, что привело к инфицированию Covid-19 и пропуску матчей. Спадафора уверен, что расследование это подтвердит.

«При выезде из страны Роналду нарушил медицинский протокол. Есть расследование, которое призвано это доказать. Сейчас мы не собираемся останавливать профессиональный футбол, но Серия A сама установила для себя требования и теперь не соблюдает их», — сказал министр спорта.

Ранее Роналду назвал информацию о нарушении протокола ложью. Спадафора весьма резко отреагировал на эти слова нападающего.

«Мастерство одного игрока не даёт ему права быть высокомерным и неуважительным по отношению к властям, а также врать... Подтверждаю то, что сказал вчера по поводу ухода из отеля (где для чёрно-белых организован специальный «пузырь». — RT) некоторых игроков «Ювентуса», основываясь на сообщениях, которые клуб отправлял в органы здравоохранения Турина. Я больше не буду высказываться на эту тему. Желаю как можно скорее поправиться всем, кто сдал положительный тест», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

Пока Роналду находится на самоизоляции, «Ювентус» не только проиграл «Барселоне», но и дважды потерял очки в чемпионате Италии, сыграв вничью с «Кротоне» и «Вероной». Без своего лидера туринцы смогли только победить киевское «Динамо» в Лиге чемпионов.