Министр спорта Италии заявил, что расследование доказало факт нарушения протокола COVID-19 со стороны Роналду

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду нарушил карантин.

«Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказало расследование», — цитирует Спадафору Football Italia.

13 октября стало известно, что Роналду заболел коронавирусом, находясь в расположении сборной Португалии. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл в двух матчах чемпионата Италии и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что новый тест на коронавирус у Роналду дал положительный результат.