Министр спорта Италии заявил, что расследование доказало факт нарушения протокола COVID-19 со стороны Роналду
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«Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказало расследование», — цитирует Спадафору Football Italia.
13 октября стало известно, что Роналду заболел коронавирусом, находясь в расположении сборной Португалии. На следующий день 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там.
В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл в двух матчах чемпионата Италии и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что новый тест на коронавирус у Роналду дал положительный результат.