Источник: новый тест на коронавирус у Роналду дал положительный результат

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал ещё один тест на коронавирус и снова получил положительный результат.

По информации Tuttosport, 35-летний футболист чувствует себя хорошо и продолжает индивидуальные тренировки.

Роналду получил первый положительный результат теста на коронавирус 13 октября, находясь в расположении сборной Португалии, однако на следующий день он вернулся в расположение «Ювентуса».

В нынешнем сезоне звёздный португалец провёл два матча в чемпионате Италии и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Роналду поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи.