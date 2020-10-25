Источник: новый тест на коронавирус у Роналду дал положительный результат
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По информации Tuttosport, 35-летний футболист чувствует себя хорошо и продолжает индивидуальные тренировки.
Роналду получил первый положительный результат теста на коронавирус 13 октября, находясь в расположении сборной Португалии, однако на следующий день он вернулся в расположение «Ювентуса».
В нынешнем сезоне звёздный португалец провёл два матча в чемпионате Италии и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что Роналду поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи.