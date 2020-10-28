Спасение «Реала», 11-е поражение «Марселя» подряд и 10 000-й гол «Ливерпуля»: чем запомнился игровой день Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха благодаря голам Карима Бенземы и Каземиро на 87-й и 93-й минутах соответственно. Дубль Жоау Феликса помог «Атлетико» одержать волевую победу над «Зальцбургом», а Диогу Жота стал автором 10 000-го гола в истории «Ливерпуля». При этом «Марсель» пропустил три безответных мяча во встрече с «Манчестер Сити» и потерпел 11-е поражение подряд в турнире. RT рассказывает о главных событиях первого игрового дня Лиги чемпионов.

Волевая победа «Атлетико»

Положение команд в таблице группы A приобрело ожидаемые очертания. «Атлетико» реабилитировался за крупное поражение от «Баварии» и набрал первые три очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные Диего Симеоне на своём поле взяли верх над «Зальцбургом» и вышли на второе место. Правда, игра получилась крайне напряжённой, а вплоть до 85-й минуты коллективы имели в активе по два забитых мяча.

На исходе получаса игры Маркос Льоренте бильярдным ударом вывел хозяев вперёд, но через 11 минут Доминик Собослаи сравнял счёт, а в начале второго тайма мадридцы оформили автогол. Австрийцы могли сотворить сенсацию, но в ключевой момент своё веское слово сказал Жоау Феликс. Он на пару с Анхелем Корреа оставил не у дел всю оборону противника и буквально закатил мяч в пустые ворота, а затем эффектно пробил с лёта из пределов штрафной.

Форвард стал одним из самых молодых авторов дубля в Лиге чемпионов в составе «Атлетико». Эта планка покорилась ему в 20 лет 252 дня. В более юном возрасте подобное удавалось лишь Серхио Агуэро (20 лет 106 дней).

Спасение «Реала» и лидерство «Шахтёра»

Другой мадридский коллектив также испытал серьёзные проблемы во втором туре группового этапа. Победа над «Барселоной» в эль-класико заставила фанатов «Реала» забыть о поражении от «Шахтёра», однако выступление в еврокубке чуть было вновь не обернулось фиаско. Регулярные провалы в обороне и неубедительная игра Лукаса Васкеса на позиции правого защитника позволили «Боруссии» из Мёнхенгладбаха повести с разницей в два мяча к 58-й минуте. Дублем отметился сын легендарного Лилиана Тюрама Маркус. Он стал вторым французом после Людовика Жюли, которому удавалось дважды забивать «сливочным» в Лиге чемпионов.

Но «Реал» продемонстрировал характер и в самой концовке дважды огорчил Янна Зоммера. В период с 87-й по 93-ю минуту Карим Бензема и Каземиро отличились по разу и помогли «Реалу» набрать первые очки на данной стадии. При этом француз установил сразу два достижения. Он забил в 16-м розыгрыше турнира подряд и поразил ворота 30-ти разных команд в рамках первенства.

Второе противостояние в рамках группы B получилось не таким результативным. «Шахтёр» и «Интер» обошлись без голов. Гости действовали острее и имели несколько отличных шансов, но мяч упорно не шёл в сетку. В одних эпизодах чудеса реакции проявлял 19-летний вратарь хозяев Анатолий Трубин, а в других «нерадзурри» откровенно не везло. Так, Ромелу Лукаку и Николо Барелла по разу сотрясли перекладину, а Лаутаро Мартинес промахнулся с пяти метров.

В итоге, матч с участием «Интера» на групповом этапе впервые за 11 лет завершился нулевой ничьей, что не позволило ему захватить лидерство в группе. На первой строчке остался «Шахтёр» с четырьмя очками, а подопечные Антонио Конте отстают на два балла.

Крупная победа «Манчестер Сити» и успех «Порту»

Подопечные Пепа Гвардиолы одержали вторую победу подряд и вышли на чистое первое место в группе С. «Манчестер Сити» в гостях не оставил шансов «Марселю», отправив в ворота противника три безответных мяча. Кевин Де Брёйне оформил ассистентсткий дубль, а Ферран Торрес отличился в двух первых играх за «горожан» в Лиге чемпионов. В последний раз такое удавалось Марио Балотелли в 2011 году.

Что касается «Марселя», то он продолжил свою неудачную серию выступлений в главном еврокубке. Провансальцы проиграли в 11-м матче подряд и приблизились к антирекорду «Андерлехта» (12 игр). В последний раз коллектив из Франции побеждал в том же 2011-м. Тогда он на своём поле обыграл «Интер» в 1/8 финала.

В параллельном матче «Порту» уверенно взял верх над «Олимпиакосом». Встреча на «Драгау» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, которые забили победный мяч уже на 11-й минуте. Капитан гостей Андреас Бухалакис грубо ошибся у собственных ворот, а Фабиу Виейра нанёс точный удар. А за пять минут до конца основного времени Сержиу Оливейра упрочил преимущество «драконов». Те набрали свои первые очки в группе и обошли греков в таблице.

Юбилейный гол «Ливерпуля» и дубль Сапаты

В квартете D также лидирует команда из Англии. «Ливерпуль» одержал вторую победу подряд и с шестью очками расположился на первой строчке. На встречу с «Мидтьюлландом» красные вышли полурезервным составом. Подопечные Юргена Клоппа обошлись всего двумя точными ударами, один из которых оказался историческим. На 55-й минуте Диогу Жота отличился с передачи Трента Александера-Арнольда и стал автором 10 000-го гола мерсисайдцев в истории. А уже в компенсированное время Мохаммед Салах реализовал 11-метровый и удвоил преимущество хозяев.

Второй матч в рамках группы получился гораздо более захватывающим. «Аталанта» и «Аякс» порадовали фанатов ярким, атакующим футболом. Причём в первом тайме гораздо ближе к успеху были гости, но во втором хозяева сумели уйти от поражения.

Четыре гола уместились всего в два коротких отрезка, а главными героями стали центрфорварды соперников — Лассина Траоре и Дуван Сапата. Автору пента-трика в ворота «ВВВ-Венло» потребовалось всего восемь минут, чтобы сначала заработать пенальти, а потом отличиться самому, а дубль колумбийца был оформлен в период с 54-й по 60-ю минуту. В оставшееся время неплохие моменты имели Антони и Руслан Малиновский, но счёт остался прежним. Что касается Алексея Миранчука, то он попал в заявку, но на поле не вышел.