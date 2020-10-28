Дубль Сапаты помог «Аталанте» добыть ничью в матче с «Аяксом»
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Матч, проходивший на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершился со счётом 2:2.
В составе хозяев дублем отметился Дуван Сапата. У гостей отличились Душан Тадич и Лассина Траоре.
Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук на поле не выходил, оставшись в запасе.
«Аталанта» занимает второе место в группе D, имея четыре очка. У «Аякса» третья строчка и одно очко в активе.
Ранее «Атлетико» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ.