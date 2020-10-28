Дубль Сапаты помог «Аталанте» добыть ничью в матче с «Аяксом»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА итальянская «Аталанта» сыграла вничью с голландским «Аяксом».

Матч, проходивший на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершился со счётом 2:2.

В составе хозяев дублем отметился Дуван Сапата. У гостей отличились Душан Тадич и Лассина Траоре.

Российский полузащитник итальянской команды Алексей Миранчук на поле не выходил, оставшись в запасе.

«Аталанта» занимает второе место в группе D, имея четыре очка. У «Аякса» третья строчка и одно очко в активе.

Ранее «Атлетико» обыграл «Зальцбург» в матче ЛЧ.