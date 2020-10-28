Гол Миранчука, травма Чорлуки и упущенные шансы Зе Луиша и Смолова: как «Локомотив» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов

«Локомотив» потерпел поражение от «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:2 в пользу действующего обладателя трофея. Точными ударами в составе мюнхенцев отметились Леон Горецка и Йозуа Киммих. При этом москвичи были близки к тому, чтобы сотворить сенсацию, когда на 70-й минуте встречи Антон Миранчук восстановил паритет.

«Интересная идея» Николича

В преддверии встречи с «Баварией» главный тренер «Локомотива» решил кардинальным образом изменить состав. Если вратарская и оборонительная линии остались нетронутыми, то средняя и атакующая предстали в ином виде. В сравнении с провальным матчем с «Ротором», в основе появилось четверо новых игроков. На левом фланге полузащиты расположился Антон Миранчук, а в нападении — Фёдор Смолов и Зе Луиш.

Тем не менее наиболее любопытным стало появление в основе Владислава Игнатьева. В последние годы россиянин в основном выступал на позиции правого защитника, но в игре с «Баварией» оказался на месте правого хавбека — над Дмитрием Живоглядым. Как признался сам Марко Николич, это стало частью его «интересной идеи» по сдерживанию действующего победителя Лиги чемпионов.

Без изменений не обошёлся и Ханс-Дитер Флик. Правда, в случае с мюнхенцами это больше походило на обычную ротацию состава. В защите появились Лукас Эрнандес, Никлас Зюле и Бенжамен Павар, а в средней линии вместо Дугласа Косты вышел Корентен Толиссо. При этом Серж Гнабри остался на скамейке запасных. Оценённый больше всего состава «Локомотива» немец (€90 млн — €84,25 млн) переболел коронавирусом, поэтому находился в неидеальном состоянии.

❗️ Вместо Станислава Магкеева, получившего небольшое повреждение на предматчевой разминке, в стартовом составе выйдет Даниил Куликов.#UCL | #ЛокоБаварияhttps://t.co/SkIft6GL5F — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 27, 2020

Продуктивность Павара

По окончании первых 45 минут можно было сказать, что план Николича более-менее работал. Сдвоенный правый фланг обороны действительно поспособствовал тому, что «Бавария» практически не создавала остроты в этой зоне. Располагавшийся там Кингсли Коман хоть и активно участвовал в атакующих действиях, но регулярно натыкался на дуэт в лице Игнатьева и Живоглядова. А блуждающий по полю Томас Мюллер со временем стал всё чаще мигрировать на правый край.

Тем не менее если справа у железнодорожников всё было надёжно прикрыто, то слева зачастую возникали провалы. Немцы действовали хитро: начинали атаки на левой бровке и заставляли Мацея Рыбуся смещаться ближе к центру, после чего резко переводили мяч на правую. В результате поляк раз за разом не поспевал за Паваром и позволял тому не только наносить опасные удары по воротам, но и отдавать точные передачи в штрафную. Неудивительно, что именно француз выступил в роли ассистента в эпизоде с голом. Действующий чемпион мира оказался без опеки и в касание сбросил мяч во вратарскую, а Леон Горецка неотразимо пробил головой.

В итоге первый тайм Павар завершил в статусе одного из лучших футболистов гостей. Так, он делил первое место по числу ударов по воротам с Робертом Левандовски и Леоном Горецкой (все — по два), а вместе с Мюллером лидировал по количеству ключевых передач (оба — по две).

Потеря Чорлуки

В концовке первого тайма начало казаться, что во втором проблемы хозяев в обороне могут стать ещё более серьёзными. Причиной тому стала травма Ведрана Чорлуки, полученная в ходе борьбы с Киммихом. Центральный защитник дёрнул заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле. Оставшиеся минуты красно-зелёные доиграли вдесятером, а в перерыве место хорвата занял Слободан Райкович.

По большому счёту, матч второго тура Лиги чемпионов можно было назвать дебютным для серба. Ранее он лишь раз появлялся на поле в составе «Локомотива» и провёл всего лишь одну минуту в игре с «Зенитом». В связи с этим, выход Райковича вполне мог обернуться фиаско, но на деле получилось иначе. Да, на 57-й минуте тот чуть было не привёз гол в собственные ворота, зато потом действовал вполне неплохо. В итоге Слободан не проиграл ни одного верхового единоборства и ни разу не позволил обыграть себя один в один.

Контратаки «Локомотива»

Что касается атакующих действий, то москвичи имели достаточно шансов отличиться после контрвыпадов. Ещё в первом тайме огорчить Мануэля Нойера могли Фёдор Смолов и Даниил Куликов, но первый пробил прямо в руки голкиперу, а второй не попал в створ. Однако во второй половине «Бавария» ещё больше ослабила хватку, вследствие чего набеги «Локомотива» стали гораздо острее.

Примечательно, что ключевой фигурой в атакующей игре железнодорожников стал Зе Луиш, выступавший в роли адресата для дальних передач и забросов. За весь матч бывший форвард «Спартака» выиграл девять верховых единоборств (у ближайшего преследователя в лице Мурило — четыре), что можно назвать отличным результатом. И это против гренадёра Зюле и прыгучего Алабы.

Тем не менее в эпизоде с забитым мячом Зе Луиш продемонстрировал, что способен не только бороться на втором этаже, но и разгонять атаки. Африканец получил пас от Живоглядова на правой бровке, совершил рывок на 20 метров и прострелил в центр штрафной. Антон Миранчук избавился от опеки и в касание пробил по воротам. Нойер был бессилен.

В оставшиеся 20 минут Зе Луиш вполне мог оформить ассистентсткий дубль и укрепиться в звании главного героя встречи. На этот раз неутомимый нападающий ворвался в штрафную по левому флангу и мог делать передачу на одинокого Рифата Жемалетдинова, но решил ударить сам и промахнулся. А уже спустя минуту выход один на один не реализовал Миранчук.

Класс чемпиона

По ходу всего второго тайма в действиях «Баварии» ощущались то ли усталость, то ли нежелание тратить лишние силы ради укрепления счёта. Не обошлось и без невезения. Сначала Кингсли Коман не смог поразить ворота с 11 метров, а затем рефери Иштван Ковач назначил и сразу же отменил пенальти в ворота хозяев. Румынский арбитр усмотрел фол на Роберте Левандовски, но видеоассистенты подсказали, что немногим ранее сами мюнхенцы нарушили правила.

С течением второго тайма создание моментов давалось немцам со всё большим трудом, но в конце сказался класс исполнителей. Подопечные Флика забили в эпизоде, который вряд ли предвещал взятие ворот. Киммих оказался на оперативном просторе в метре от ворот и эффектно пробил с лёта. Крыховяк и Райкович не успели накрыть немца, а мяч оказался точно в дальнем углу.