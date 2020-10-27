Булыкин считает, что «Локомотив» может добыть ничью в матче с «Баварией»

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Бывший форвард московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды против «Баварии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Булыкин считает, что «Локомотив» может добыть ничью в матче с «Баварией»
  • РИА Новости

«Верю в «Локомотив» и в то, что сегодня можно хорошо сыграть с «Баварией». Всё-таки у «Локомотива» есть опыт выступления в Лиге чемпионов против топ-клубов, они не должны пасовать. Обязаны выйти и показать себя, самоотдача должна быть не 100%, а 200%-ная, иначе «Бавария» может проехаться по ним катком. Можно ли рассчитывать на ничью? Я думаю, да. Мы видели много примеров в футболе, когда аутсайдеру получается обыгрывать чемпионов», — цитирует Булыкина Sport24.

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября в Москве в 20:55 по местному времени.

Ранее Самедов выразил надежду на контратаки «Локомотива» в матче с «Баварией».

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