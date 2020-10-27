Самедов надеется на контратаки «Локо» в матче с «Баварией»

Короткая ссылка
Бывший игрок «Локомотива» высказался об игре «железнодорожников» с мюнхенской «Баварией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Самедов надеется на контратаки «Локо» в матче с «Баварией»
  • РИА Новости

Встреча состоится на стадионе в Черкизове 27 октября. По мнению Самедова, хозяева имеют не много шансов набрать очки в этой встрече.

«В любом случае — надо верить в команду. Тот же «Ротор» три дня назад приехал и обыграл «железнодорожников» в гостях, так что всё возможно. Может, они тоже сейчас возьмут и удивят нас», — цитирует Самедова Sport24.

Он также намекнул, что в пользу «Локо» может сыграть расслабленность «Баварии».

«Понятно, что придётся много времени проводить в обороне, и посмотрим — может, получатся хорошие контратаки. И ещё нужно понять, в каком состоянии приедет «Бавария», как они вообще отнесутся к «Локомотиву». Ну и свои трибуны будут помогать москвичам, думаю», — констатировал Самедов.

Ранее наставник «Локо» Марко Николич заявил, что его команда попробует выиграть у «Баварии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить