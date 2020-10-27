Самедов надеется на контратаки «Локо» в матче с «Баварией»

Бывший игрок «Локомотива» высказался об игре «железнодорожников» с мюнхенской «Баварией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча состоится на стадионе в Черкизове 27 октября. По мнению Самедова, хозяева имеют не много шансов набрать очки в этой встрече.

«В любом случае — надо верить в команду. Тот же «Ротор» три дня назад приехал и обыграл «железнодорожников» в гостях, так что всё возможно. Может, они тоже сейчас возьмут и удивят нас», — цитирует Самедова Sport24.

Он также намекнул, что в пользу «Локо» может сыграть расслабленность «Баварии».

«Понятно, что придётся много времени проводить в обороне, и посмотрим — может, получатся хорошие контратаки. И ещё нужно понять, в каком состоянии приедет «Бавария», как они вообще отнесутся к «Локомотиву». Ну и свои трибуны будут помогать москвичам, думаю», — констатировал Самедов.

Ранее наставник «Локо» Марко Николич заявил, что его команда попробует выиграть у «Баварии».