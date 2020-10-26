Николич: мы попробуем выиграть у «Баварии»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич считает, что его команда сможет использовать свои сильные стороны в матче второго тура Лиги чемпионов с «Баварией».
Николич: мы попробуем выиграть у «Баварии»
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«Настроение нормальное. Мы играем с лучшей командой Европы. Мы счастливы, что можем попробовать свои силы с такой командой, сыграть с ней в футбол. Скептицизм всегда присутствует, но это не моя работа — отвечать тем, кто не верит в нас. Это не моя проблема, я работаю с командой. Завтра в Москве будет лучшая команда Европы — хорошая возможность посмотреть топ-футбол и посмотреть, как «Локомотив» будет с ней играть. У них есть качества, которые мы можем обратить в наши преимущества. Будем пробовать использовать наши сильные стороны. Я никогда не говорю, какой результат нас устроит. Мы попробуем выиграть, а дальше будем смотреть», — сказал Николич на пресс-конференции.

Матч «Локомотив» — «Бавария» пройдёт завтра, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Ранее «Ротор» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча с «Локомотивом».

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