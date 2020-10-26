«Ротор» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»

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«Ротор» отправил официальное письмо в адрес председателя экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца с просьбой дать экспертную оценку действиям судейской бригады и разобраться в игровых эпизодах матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ротор» (1:2).
«Ротор» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
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В тексте письма, опубликованного на сайте клуба, указывается на ряд спорных эпизодов. В частности, представители «Ротора» поставили под сомнение пенальти, назначенный в ворота волгоградской команды на 81-й минуте.

Благодаря победе над «Локомотивом», команда покинула последнее место в турнирной таблице и теперь находится на 15-й позиции, имея шесть очков после 12 туров.

Ранее сообщалось, что «Ротор» подаст жалобу на судейство матча 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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