«Ротор» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
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В тексте письма, опубликованного на сайте клуба, указывается на ряд спорных эпизодов. В частности, представители «Ротора» поставили под сомнение пенальти, назначенный в ворота волгоградской команды на 81-й минуте.
Благодаря победе над «Локомотивом», команда покинула последнее место в турнирной таблице и теперь находится на 15-й позиции, имея шесть очков после 12 туров.
Ранее сообщалось, что «Ротор» подаст жалобу на судейство матча 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».