Источник: «Ротор» подаст жалобу на судейство матча 12-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Волгоградский «Ротор» подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) на работу арбитра в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:1).

Как сообщает Sport24, по мнению руководства волгоградского клуба, арбитр матча Сергей Иванов ошибочно не зафиксировал фол и не наказал на 25-й минуте матча Дмитрия Живоглядова, который попал по лицу Зурико Давиташвили, в результате чего у грузинского футболиста был разбит нос.

Также в «Роторе» считают, что на 68-й минуте Мурило лишил явной возможности забить гол все того же Давиташвили, остановив его прорыв корпусом. Волгоградцы придерживаются мнения, что арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде и не вынес наказание Мурило. VAR также не изучал данный эпизод на предмет возможной красной карточки Мурило.

Вдобавок, по мнению руководства «Ротора», судья необоснованно поставил пенальти на 81-й минуте матча, а также показал жёлтую карточку защитнику Степанову на восьмой добавленной минуте матча.

Победа над «Локомотивом» позволила команде покинуть последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ротор» одержал первую за 16 лет победу в РПЛ.