Тренер «Баварии» назвал футболистов «Локомотива», которые выделяются на фоне партнёров

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».

«В РПЛ «Локомотив» играет довольно стабильно, мало пропускает, имеет хорошую атакующую линию. Мне понравились Эдер и Смолов. Эта команда умеет выбегать в контратаки, обороняться. Мы будем стараться контролировать игру и меньше терять мяч. «Локомотив» хорошо сыграл с «Зальцбургом». Они хорошо играют и в атаке, и в обороне. Мы это увидели при анализе видеозаписей», — сказал Флик на пресс-конференции.

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Ранее Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча с «Баварией».