Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча с «Баварией»

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказался о предстоящем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Будет непростой матч. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, надо быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать в любом случае. У каждой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата. У нас все сильные футболисты, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата».

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Ранее Николич заявил, что «Локомотив» попробует выиграть у «Баварии».

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