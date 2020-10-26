Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча с «Баварией»
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- РИА Новости
«Будет непростой матч. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, надо быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать в любом случае. У каждой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата. У нас все сильные футболисты, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата».
Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
Ранее Николич заявил, что «Локомотив» попробует выиграть у «Баварии».