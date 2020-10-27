Гол Миранчука не спас «Локомотив» от поражения от «Баварии»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА московский «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии».

Матч, проходивший на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

У «Баварии» отличились Леон Горецка и Йозуа Киммих. Единственный мяч хозяев забил Антон Миранчук.

«Бавария» после двух туров имеет шесть очков и возглавляет группу А. У «Локомотива» — одно очко и второе место, однако матч двух других команд квартета, «Атлетико» и «Зальцбурга», будет сыгран позднее.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Магкеев получил травму на разминке перед матчем ЛЧ с «Баварией».