Гол Эдера, сейв Гилерме и удачный выход Лисаковича на замену: как «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в ЛЧ

«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче группового этапа Лиги чемпионов — 2:2. Забитыми мячами в составе железнодорожников отметились Эдер и Виталий Лисакович. При этом белорус оформил гол спустя шесть минут после выхода на замену. В добавленное время австрийский коллектив был близок к тому, чтобы вырвать победу, но Маринато Гилерме сумел выручить свою команду.

Обмен колкостями перед игрой

Противостояние «Локомотива» и «Зальцбурга» в Лиге чемпионов началось с перепалки пресс-служб клубов. Представляя соперников по группе А на своём официальном сайте, австрийцы назвали железнодорожников «пассажирами». Они также позволили себе поиронизировать над Фёдором Смоловым в качестве ударного форварда «Локо» и над тактической схемой наставника команды Марко Николича.

Заранее выданный москвичам статус беспросветного аутсайдера возмутил их поклонников. На предматчевой пресс-конференции высказаться на данную тему попросили капитана «Локо» Ведрана Чорлуку. Хорват признался, что не обращает внимания на такие истории, но обещал дать ответ во время игры.

В день матча «Локомотив» выступил с ответным текстом. Разбор ближайшего соперника решили провести в схожем тоне. В частности, на сайте красно-зелёных «Зальцбург» окрестили «фарм-клубом немецкого «Лейпцига», задача которого — довести перспективную молодёжь до ума и затем отправить её в Германию. Припомнили «Зальцбургу» и тот факт, что чемпионский титул в прошлом сезоне в Австрии он завоевал не в последнюю очередь благодаря снятию 12 очков с главного конкурента ЛАСКа.

Наставники команд проявили большую дипломатичность. Так, Николич охарактеризовал «Зальцбург» как молодую, яркую, амбициозную и атакующую команду, играющую в вертикальный футбол. Американский тренер австрийцев Джесси Марш, в свою очередь, проявил осведомлённость о кадровых проблемах «Локо» из-за травм и коронавируса. Он добавил, что железнодорожники — неудобный соперник.

При этом данная встреча стала не первой для «Локомотива» и «Зальцбурга». В 2009-м пути команд пересеклись на сборах в Австрии, и железнодорожники в контрольной встрече одержали победу — 2:0. 11 лет спустя российским болельщикам очень хотелось, чтобы нынешнее поколение красно-зелёных повторило это достижение.

На этот раз интригой стал выбор Николича в нападении. Сербский специалист предпочёл осваивающемуся в коллективе Зе Луишу старожила Эдера. Ввиду невысокой результативности португальца фанаты «Локо» восприняли это решение со смешанными чувствами.

Неожиданный гол «Локомотива»

«Локо» очень активно начал матч, стараясь действовать на высоких скоростях. На чужом стадионе с полупустыми трибунами гости на первых порах чувствовали себя вполне уверенно. Уже в дебюте им удалось организовать опасный момент. Причём главные лица этой атаки, Фёдор Смолов и Антон Миранчук, поменялись местами. Второй хорошо предложил себя в чужой штрафной, а первый нашёл партнёра выверенной передачей. Миранчук упустил наилучшую возможность для удара, но всё же пробил. Вратарь «Зальцбурга» Чичан Станкович не без труда отвёл угрозу.

Постепенно стартовый запал «Локо» начал иссякать. Но когда показалось, что «Зальцбург» прибрал инициативу к рукам, команда Николича открыла счёт. Миранчук подал угловой, Рифат Жемалетдинов на ближней штанге переправил мяч в центр штрафной, где оказался Эдер. Удар головой в исполнении португальца получился идеальным: Станкович прыгнул, но дотянуться не смог. Розыгрыш стандартного положения явно был домашней заготовкой «Локо». В том числе и по таким эпизодам можно судить, насколько велик вклад Николича в игру железнодорожников.

Пропустив, хозяева пошли вперёд большими силами. В одном из эпизодов Мохамед Камара поймал на противоходе Маринато Гилерме. Вратарь «Локо» глазами провожал мяч, летевший в угол. К счастью гостей, снаряд прошёл в сантиметрах от штанги.

Вундеркинд Доминик Собослаи отметился жёлтой карточкой за грубую игру. Но когда команды приготовились разойтись на перерыв, именно 19-летний венгр сравнял счёт. Хорошо подстроившись под посланный низом с угла поля мяч, Собослаи пробил в дальний угол. Мяч пролетел на недосягаемой для Гилерме высоте.

Удачная замена Николича

После перерыва «Зальцбург» резко взвинтил темп. Гости не были готовы к такому и пропустили. Хозяева поля удобно выкатили мяч под удар Златко Юнузовичу. Опытный хавбек сразу пробил, а мяч немного задел Чорлуку, что дезориентировало Гилерме.

После этого Секу Койта, обыграв Жемалетдинова, попал в штангу. Сложилось впечатление, что у «Локо» кончились силы и дело идёт к разгрому.

К чести красно-зелёных, они сумели погасить активность противника и сами постепенно успокоились. В середине второго тайма Николич произвёл две двойные замены. Сначала Франсуа Камано и Дмитрий Рыбчинский вышли вместо малозаметного Смолова и подуставшего Жемалетдинова. Следом в игру вместо Эдера и Миранчука вступили Зе Луиш и Виталий Лисакович.

Когда сложилось ложное впечатление, что гости не помышляют об атаке, у них прошла классная комбинация. В её развитии Камано, возможно, задел ногу Масаи Окугавы, но свисток рефери промолчал. От гвинейца мяч перешёл к Живоглядову, который отлично подал на дальнюю штангу. Уже дежуривший там Лисакович с нескольких метров пробил головой прямо в Станковича. Вратарь не удержал мяч, упав вместе с ним в ворота.

Чуть позже Лисакович отличился и со знаком минус, испортив плохим действием ещё одну перспективную атаку. А уже в добавленное время Гилерме спас «Локо» после выхода Патсона Даки один на один. В отличие от «Зенита», команда Николича не пропустила «на флажке» и набрала первое очко в Лиге чемпионов. Twitter-аккаунт «Локомотива» не удержался от того, чтобы подколоть соперников: «Пассажиры, верно, «Зальцбург»?»