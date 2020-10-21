«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» и австрийский «Зальцбург» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершилась со счётом 2:2.

«Локомотив» забил первым. На 19-й минуте Антонио Эдер отличился с передачи Рифата Жемалетдинова.

«Зальцбург» ответил голами Доминика Собослаи и Златко Юнузовича, забивших на 45-й и 50-й минутах.

«Локомотив» сумел уйти от поражения благодаря голу Виталия Лисаковича, забившего на 75-й минуте с передачи Дмитрия Живоглядова.

Во втором туре «Локомотив» на своём поле примет мюнхенскую «Баварию», а «Зальцбург» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в Лиге чемпионов.