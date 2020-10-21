«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» и австрийский «Зальцбург» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, завершилась со счётом 2:2.

«Локомотив» забил первым. На 19-й минуте Антонио Эдер отличился с передачи Рифата Жемалетдинова.

«Зальцбург» ответил голами Доминика Собослаи и Златко Юнузовича, забивших на 45-й и 50-й минутах.

«Локомотив» сумел уйти от поражения благодаря голу Виталия Лисаковича, забившего на 75-й минуте с передачи Дмитрия Живоглядова.

Во втором туре «Локомотив» на своём поле примет мюнхенскую «Баварию», а «Зальцбург» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в Лиге чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить