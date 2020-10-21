Победа МЮ в Париже, дубль Мораты в Киеве и уникальное достижение Месси: чем запомнился игровой день Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл ПСЖ благодаря голу Маркуса Рашфорда на 87-й минуте. Дубль Альваро Мораты позволил «Ювентусу» одержать победу над киевским «Динамо». Лионель Месси забил 69-й мяч на групповом этапе главного еврокубка и установил новый рекорд. А Эрлинг Холанд отметился 11-м голом в девятой встрече турнира. RT рассказывает о главных событиях первого игрового дня Лиги чемпионов.

Сенсация в Париже

Главная сенсация игрового дня ЛЧ произошла в матче группы H между ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Парижане горели желанием дома взять у соперника реванш за прошлогоднее поражение в 1/8 финала главного еврокубка, но вновь проиграли коллективу Уле-Гуннара Сульшера — 1:2.

Мало того, данная неудача стала для команды первой домашней на групповом этапе ЛЧ с 2004 года. Причём последней командой, которая обыгрывала ПСЖ на данной стадии на выезде был ЦСКА (1:3).

На этот раз всё пошло не по плану действующих финалистов турнира с первых минут. Для начала два великолепных сейва совершил вратарь МЮ Давид де Хеа. Затем Абду Диалло в собственной штрафной сфолил на Антони Марсьяле и судья Матеу Лаос назначил пенальти.

Кейлор Навас сумел отразить удар Бруну Фернандеша в левый от себя угол, но рефери, посоветовавшись с помощниками, отвечающими за VAR, попросил португальца перебить одиннадцатиметровый, поскольку голкипер вышел с линии раньше времени. Со второй попытки Фернандеш оказался точен.

Сразу после перерыва ПСЖ удалось прижать соперника к воротам. Не заставил себя ждать и забитый гол, причём он стал следствием розыгрыша стандартного положения. Марсьяль после подачи корнера головой срезал мяч в собственные ворота.

Однако развить успех у хозяев не получилось. Они владели преимуществом, но не могли взломать насыщенную оборону соперника. В свою очередь, игроки МЮ регулярно убегали в контратаки, но подопечных Томаса Тухеля спасал Навас.

А на 87-й минуте оказался бессилен и он. Маркус Рашфорд с линии штрафной отправил мяч в дальний угол. Именно он в марте 2019-го отметился решающим голом, который позволил МЮ пройти ПСЖ в ЛЧ. Попутно манкунианцы впервые в истории выиграли десять выездных встреч подряд во всех турнирах.

В свою очередь, «Лейпциг», в полуфинале прошлого сезона ЛЧ уступивший как раз ПСЖ, в первом матче группового этапа дома обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» благодаря дублю Анхелиньо — 2:0.

Испанский защитник впервые в карьере отметился двумя голами в одной встрече. И на это ему хватило пяти минут в первой половине первого тайма. Сначала он, обработав мяч в штрафной, отправил его в дальний угол, а затем замкнул прострел партнёра.

Разгром в Барселоне

Самый крупный счёт во вторник был зафиксирован в матче «Барселоны» и чемпиона Венгрии «Ференцвароша», которые попали в квартет G. Каталонцы разгромили уступающего в классе соперника — 5:1.

При этом до 27-й минуты на табло горели нули, а гости упустили два отличных шанса выйти вперёд. Красивый гол Токмака Нгуена судья отменил из-за офсайда, а экс-полузащитник «Краснодара» Исаэл попал в перекладину.

Помог открыть счёт сине-грантовым Лионель Месси. В сольном проходе он заработал пенальти и сам же его реализовал. Тем самым аргентинец установил сразу два достижения. Во-первых, он побил рекорд по количеству мячей, забитых на групповых этапах ЛЧ (69). Во-вторых, отметился голом в 16-м сезоне ЛЧ подряд и повторил достижение Райана Гиггза. Наконец, Месси проводит 17-й сезон в главном еврокубке в составе «Барселоны», и это новый рекорд клуба.

Следом отличиться удалось Ансу Фати. Он — первый футболист в истории, забивший два мяча в ЛЧ до достижения 18-летия. Сразу после перерыва молодой форвард вдобавок ассистировал Филиппе Коутиньо.

Единственной ложкой дёгтя для хозяев стало удаление Жерара Пике, который в собственной штрафной сфолил на Нгуене и получил красную карточку. Теперь он не сыграет против «Ювентуса» на следующей неделе. Пенальти же в составе «Ференцвароша» реализовал украинец Игорь Харатин.

В концовке «Барса» всё же довела дело до разгрома усилиями вышедших на замену Усмана Дембеле и Педро Лопеса. Последний забил дебютный мяч в составе каталонцев.

Куда сложнее в выездном матче с киевским «Динамо» пришлось «Ювентусу», из-за коронавируса оставшемуся без Криштиану Роналду. Эта встреча была особенно интересна и тренерским противостоянием 75-летнего Мирчи Луческу с 41-летним Андреа Пирло.

Румын, который вывел киевлян на игру в возрасте 75 лет и 84 дней, стал самым опытным специалистом в истории ЛЧ. Итальянец же только дебютировал в еврокубках в новой для себя роли.

В результате фавориту пришлось очень непросто. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а вратарь «Динамо» Георгий Бущан пару раз спас свою команду.

Однако после перерыва дубль удалось оформить вернувшемуся в «Ювентус» Альваро Морате. Уже на 47-й секунде второго тайма он грамотно сыграл на добивании, а в концовке головой замкнул навес партнёра с фланга.

Таким образом, гости одержали победу, а Пирло стал третьим тренером «Ювентуса», выигравшим дебютный выездной матч в ЛЧ, после Марчелло Липпи и Фабио Капелло.

Однако у туринцев не обошлось и без потерь в преддверии важнейшей встречи с «Барселоной». Уже на 19-й минуте из-за травмы пришлось менять основного защитника Джорджо Кьеллини.

Скучные нули в Лондоне

В группе E оба матча завершились вничью. Миром разошлись «Ренн» с «Краснодаром» и «Челси» с «Севильей». Но если во Франции команды хотя бы обменялись забитыми мячами, то в Англии — так и не смогли поразить ворота друг друга.

Мало того, за всю игру соперники нанесли суммарно только 12 ударов (шесть на шесть) и лишь шесть — в створ (четыре в активе «Челси»).

Пожалуй, самым серьёзным событием матча стала травма защитника «Севильи» Серхи Гомеса, которого гости вынуждены были заменить уже на 33-й минуте.

Голы Холанда и Иммобиле в Риме

Куда более ярким получился матч соперников «Зенита» по группе F — «Лацио» и дортмундской «Боруссии». Тем более многими он рассматривался как противостояние двух звёздных бомбардиров, Чиро Иммобиле и Эрлинга Холанда. Для итальянца эта встреча была особенной, ведь он выступал за жёлто-чёрных с 2014-й по 2016-й, но так до конца и не почувствовал себя своим в команде.

В результате их очный голевой спор окончился ничьей. Чиро открыл счёт на шестой минуте, а Эрлинг поразил чужие ворота уже во втором тайме и забил 11-й мяч в девятом матче ЛЧ в карьере.

Победу же удалось одержать «Лацио», и она стала для римлян первой в групповом этапе ЛЧ за 13 лет. Вскоре после гола Иммобиле хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу вратаря дортмундцев Марвина Хица. На точный же удар Холанда ответил вышедший на замену Жан-Даниэль Акпа Акпро, установивший окончательный счёт — 3:1.