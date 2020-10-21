Дубль Анхелиньо принёс «РБ Лейпциг» победу над «Истанбулом» в ЛЧ
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «РБ Лейпциг» принесли два гола Анхелиньо, забившего на 16-й минуте с передачи Кевина Кампля и на 20-й — с паса Кристофера Нкунку.
Во втором туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», а «Истанбул» на своём поле примет французский «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что «Барселона» в меньшинстве разгромила «Ференцварош» в матче ЛЧ.