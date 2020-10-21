«Барселона» в меньшинстве разгромила «Ференцварош» в матче ЛЧ

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Каталонская «Барселона» одержал разгромную победу над венгерским клубом «Ференцварош» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Барселона» в меньшинстве разгромила «Ференцварош» в матче ЛЧ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

«Барселона» забила первой. На 27-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти. На 42-й и 52-й минутах забили Ансу Фати и Филиппе Коутиньо, доведя счёт до разгромного.

На 68-й минуте каталонцы остались вдесятером, и в их ворота был назначен пенальти. Прямую красную карточку получил Жерар Пике. 11-метровый реализовал Игорь Харатин.

На 82-й и 89-й минутах за «Барселону» забили Педро Лопес и Усман Дембеле.

Во втором туре «Барселона» на выезде сыграет с туринским «Ювентусом», а «Ференцварош» на своём поле примет киевское «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Лацио» победил «Боруссию» в матче Лиги чемпионов.

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