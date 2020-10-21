«Лацио» победил «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

Римский «Лацио» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лацио» принесли голы Чиро Иммобиле, отличившегося с передачи Хоакина Корреа уже на шестой минуте, и Жан-Даниэля Акпа Акпро, забившего на 76-й минуте с передачи Иммобиле. Автогол в пассиве голкипера дортмундцев Марвина Хитца.

«Боруссия» ответила голом Эрлинга Холанда, забившего на 71-й минуте.

Во втором туре «Лацио» на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге», а «Боруссия» на своём поле примет петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Брюгге» в матче ЛЧ.