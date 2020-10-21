«Лацио» победил «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Римский «Лацио» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Лацио» победил «Боруссию» в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лацио» принесли голы Чиро Иммобиле, отличившегося с передачи Хоакина Корреа уже на шестой минуте, и Жан-Даниэля Акпа Акпро, забившего на 76-й минуте с передачи Иммобиле. Автогол в пассиве голкипера дортмундцев Марвина Хитца.

«Боруссия» ответила голом Эрлинга Холанда, забившего на 71-й минуте.

Во втором туре «Лацио» на выезде сыграет с бельгийским «Брюгге», а «Боруссия» на своём поле примет петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Брюгге» в матче ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить