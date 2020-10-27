Николич объяснил, почему поставил Зе Луиша в стартовый состав на матч ЛЧ с «Баварией»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич объяснил свои кадровые решения перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
Николич объяснил, почему поставил Зе Луиша в стартовый состав на матч ЛЧ с «Баварией»
  • © Пресс-служба ФК "Локомотив"

«Мы будем на него смотреть. Сейчас он готов сыграть 45 минут, может быть, час. Надо смотреть, как Зе Луиш войдёт в игру. Он быстрый и выносливый, такие футболисты как раз и нужны против «Баварии», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября в Москве. Время начала встречи — 20:55 (мск).

Ранее «Локомотив» и «Бавария» назвали составы на матч ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить