Николич объяснил, почему поставил Зе Луиша в стартовый состав на матч ЛЧ с «Баварией»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич объяснил свои кадровые решения перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы будем на него смотреть. Сейчас он готов сыграть 45 минут, может быть, час. Надо смотреть, как Зе Луиш войдёт в игру. Он быстрый и выносливый, такие футболисты как раз и нужны против «Баварии», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября в Москве. Время начала встречи — 20:55 (мск).

Ранее «Локомотив» и «Бавария» назвали составы на матч ЛЧ.