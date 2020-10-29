«Барселона» обыграла «Ювентус» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» одержала победу над туринским «Ювентусом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Барселоне» принесли голы Усмана Дембеле, отличившегося на 14-й минуте, и Лионеля Месси, реализовавшего пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

«Ювентус» доигрывал матч вдесятером после удаления Мериха Демирала на 85-й минуте.

В параллельном матче венгерский «Ференцварош» и киевское «Динамо» сыграли вничью — 2:2. В составе украинской команды отличились Виктор Цыганков и Карлос Де Пена. Венгерский коллектив ответил голами Токмака Нгуена и Франка Боли.

В третьем туре «Барселона» на своём поле примет киевское «Динамо», а «Ювентус» на выезде встретится с «Ференцварошем».

Ранее сообщалось, что в матче «Ювентус» — «Барселона» не были засчитаны три гола Мораты.