СМИ: Роналду вновь сдал положительный тест на коронавирус и не сыграет с «Барселоной»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Барселоны».

Об этом сообщает Goal. По информации источника, португалец 27 октября сдал очередной тест на коронавирус, который дал положительный результат. Роналду сдаёт положительный тест уже третий раз кряду. Впервые заболевание у футболиста было обнаружено 13 октября.

Из-за болезни Роналду не сыграет в матче с «Барселоной», который состоится 28 октября.

Ранее министр спорта Италии заявил, что расследование доказало факт нарушения протокола COVID-19 со стороны Роналду.