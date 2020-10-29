Хет-трик Рашфорда, победа «Барселоны» в Турине и спасение «Ференцвароша»: чем завершился 2-й тур Лиги чемпионов

«Барселона» обыграла «Ювентус» на выезде благодаря голу и результативной передаче Лионеля Месси. Маркус Рашфорд оформил хет-трик после выхода на замену и помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Лейпциг». «Ференцварош» отыграл два мяча и ушёл от поражения во встрече с киевским «Динамо». А «Лацио» отобрал очки у «Брюгге», несмотря на потерю 13 футболистов. RT рассказывает, чем завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов.

23 удара «Севильи»

В рамках группы E, помимо противостояния «Краснодара» и «Челси», состоялся матч «Севилья» — «Ренн». Испанская команда, в первом туре разошедшаяся миром с лондонцами (0:0), дома одержала победу с минимальным счётом. Единственный мяч в начале второго тайма забил Люк де Йонг.

При этом преимущество хозяев могло быть куда крупнее. Подопечные Хулена Лопетеги нанесли 23 удара при всего двух у соперника и дважды попали в стойки ворот. Надёжно на последнем рубеже действовал и голкипер гостей Альфред Гомис, совершивший шесть сейвов.

«Севилья» не только набрала три очка, но и провела второй матч на ноль на групповом этапе.

Потеря «Лацио» 13 футболистов

А вот соперник «Зенита» по квартету F «Лацио» в преддверии матча с «Брюгге» столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за вспышки коронавируса, которую в клубе официально так и не подтвердили, и различных травм римляне лишились сразу 13 человек. Среди них — основные нападающие Чиро Иммобиле и Луис Альберто.

Но даже столь масштабные потери не помешали «Лацио» активно начать встречу и открыть счёт уже на 14-й минуте благодаря точному удару Хоакина Корреа из полукружия штрафной. Отыгрался бельгийский коллектив в конце первого тайма с пенальти, который судья назначил, посмотрев повтор.

После перерыва «Брюгге» был близок к тому, чтобы забить ещё и одержать вторую победу подряд в ЛЧ, но обескровленный «Лацио» сумел удержать ничью.

Два балла Месси за результативность

Повлиял коронавирус и на центральный матч игрового дня между «Ювентусом» и «Барселоной». Болельщики с огромным интересом ждали противостояния Криштиану Роналду с Лионелем Месси, однако оно не состоялось, поскольку у португальца был обнаружен COVID-19.

Зато аргентинец на поле вышел и сделал всё, чтобы каталонцы одержали важную победу на выезде. На 14-й минуте десятый номер отдал результативную передачу на Усмана Дембеле, который открыл счёт с помощью рикошета, а в добавленное арбитром время реализовал пенальти. Данный гол стал для Месси юбилейным 70-м на групповой стадии ЛЧ, и он обновил собственный рекорд турнира. Всего в активе Лионеля в текущем розыгрыше главного еврокубка четыре балла за результативность (два гола + две передачи) в двух матчах.

В составе же «Юве» хет-трик мог оформить экс-нападающий «Реала» Альваро Мората, но все три его гола были отменены судьёй Данни Маккели из-за офсайдов. Впрочем, ни в одном из эпизодов решение арбитра вопросов не вызвало, тем более у него была возможность посмотреть повтор.

В параллельном матче группы G «Ференцварош» и киевское «Динамо» разошлись миром — 2:2. При этом в преддверии встречи сразу у двух основных футболистов киевлян был обнаружен COVID-19: у вратаря Георгия Бущана и у защитника Виталия Миколенко.

Это не помешало бело-голубым забить на выезде два безответных мяча уже в первом тайме. Однако после перерыва хозяевам удалось отыграться, причём сравняли счёт они уже на 90-й минуте.

Впечатляющий камбэк наверняка особенно порадовал украинского наставника «Ференцвароша» Сергея Реброва, ведь он отдал «Динамо» суммарно 13 лет: 10 — в роли футболиста и три — в качестве главного тренера.

Рекорды Рашфорда после выхода на замену

А наиболее крупный счёт игрового дня был зафиксирован в Англии, где «Манчестер Юнайтед» неожиданно легко разгромил лидера Бундеслиги «Лейпциг», который к тому же летом добрался до полуфинала ЛЧ — 5:0.

Открыть счёт в середине первого тайма удалось юному Мэйсону Гринвуду. Он отметился забитым мячом в матче главного еврокубка в возрасте 19 лет и 27 дней и стал самым молодым автором гола из «МЮ» в истории турнира после Уэйна Руни (18 лет и 340 дней).

Однако главным героем встречи стал вовсе не он, а Маркус Рашфорд. Автор победного мяча в матче первого тура с ПСЖ на этот раз остался в запасе и вышел на поле лишь ближе к финальному свистку.

Однако всего 19 минут хватило нападающему для того, чтобы оформить первый в карьере хет-трик на клубном уровне. Помимо этого англичанин — второй игрок «МЮ» после нынешнего главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, который сумел отличиться трижды после выхода на замену. В ЛЧ же совершить подобное до него удавалось лишь четырём футболистам.

Таким образом «Манчестер» лидирует в группе H после двух матчей с шестью очками, а Рашфорд делит первое место в гонке бомбардиров турнира с Токмаком Нгуеном («Ференцварош») и Домиником Собослаи («Ференцварош»).

В свою очередь, ПСЖ одержал непростую победу на выезде над чемпионом Турции «Истанбулом Башакшехиром» — 2:0. Первая половина встречи завершилась без забитых мячей. К тому же парижане из-за травмы потеряли главную звезду Неймара.

В середине первого тайма бразилец получил повреждение ноги, но попробовал вернуться на поле, обмотав бедро бинтом. Однако продолжить встречу нападающий не смог и вынужден был попросить замену со слезами на глазах.

В его отсутствие результат после перерыва сделал арендованный у «Эвертона» 20-летний Мойзе Кен. Форвард оформил дубль, а две результативные передачи ему отдал Килиан Мбаппе. Теперь в активе итальянца четыре гола в четырёх матчах за ПСЖ. Всего несколько дней назад он отличился дважды во встрече Лиги 1 с «Дижоном» (4:0).