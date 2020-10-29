Хет-трик Рашфорда помог МЮ разгромить «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

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Английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над немецким «РБ Лейпциг» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Хет-трик Рашфорда помог МЮ разгромить «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Манчестере на «Олд Траффорд» завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

В составе МЮ хет-трик оформил Маркус Рашфорд. Ещё по одному голу в активе Мэйсона Гринвуда и Антони Марсьяля, реализовавшего панельти.

В третьем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с турецким «Истанбул Башакшехир», « РБ Лейпциг» на своём поле примет французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что ПСЖ победил «Истанбул» в матче ЛЧ.

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