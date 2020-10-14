Источник: заболевший коронавирусом Роналду вернулся в Турин

Форвард Криштиану Роналду, заболевший коронавирусом, покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Турин.

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери. По словам источника, Роналду принял такое решение из-за правил карантина в разных странах. Ранее 35-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус. В Португалии обязательный срок карантина — 14 дней, а в Италии — десять. По протоколам УЕФА, Роналду необходимо сдать отрицательный тест как минимум за семь дней до игры.

Роналду рассчитывает, что сыграет с «Вероной» (25 октября) в Серии А и с «Барселоной» (28 октября) в Лиге чемпионов. Для этого ему нужно сдать отрицательный тест до 21 октября.

Ранее Сантуш рассказал о состоянии Роналду, заболевшего коронавирусом.