Источник: заболевший коронавирусом Роналду вернулся в Турин

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Форвард Криштиану Роналду, заболевший коронавирусом, покинул расположение сборной Португалии и вернулся в Турин.
Источник: заболевший коронавирусом Роналду вернулся в Турин
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери. По словам источника, Роналду принял такое решение из-за правил карантина в разных странах. Ранее 35-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус. В Португалии обязательный срок карантина — 14 дней, а в Италии — десять. По протоколам УЕФА, Роналду необходимо сдать отрицательный тест как минимум за семь дней до игры.

Роналду рассчитывает, что сыграет с «Вероной» (25 октября) в Серии А и с «Барселоной» (28 октября) в Лиге чемпионов. Для этого ему нужно сдать отрицательный тест до 21 октября.

Ранее Сантуш рассказал о состоянии Роналду, заболевшего коронавирусом.

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