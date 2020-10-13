«Большая шестёрка» использует коронавирус для захвата власти»: зачем «Ливерпуль» и МЮ предложили реформировать АПЛ

Руководители «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» предложили ряд кардинальных реформ системы английских лиг. Поводом послужили проблемы английского футбола, возникшие из-за пандемии коронавируса. В числе целей проекта — сокращение разницы доходов команд высшего и низших дивизионов, а также введение привилегий при принятии решений для клубов, которые дольше всех находятся в премьер-лиге. Идею поддержал глава EFL Рик Пэрри. При этом в самой АПЛ считают, что изменения негативно скажутся на целостности английского футбола. Со скептицизмом к ним также отнеслись в правительстве страны.

В Великобритании набирает обороты спор вокруг плана радикальной реформы Английской-премьер лиги (АПЛ) и системы лиг в целом. Его инициаторами стали владельцы двух ведущих клубов — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Они совместно разработали документ, получивший название «Проект Большая картина». Так, число участников АПЛ должно быть сокращено с 20 до 18, что, по мнению авторов, приведёт к разгрузке календаря. По итогам сезона команды, занявшие последние два места, автоматически вылетают в следующую по значимости лигу, а 16-я поборется за место в высшем дивизионе с командами Чемпионшипа, занявшими третье, четвёртое и пятое места. Также предполагается упразднение Кубка английской футбольной лиги и Суперкубка Англии.

Несколько пунктов касаются финансового вопроса. В Английскую футбольную лигу (АФЛ), куда входят Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2, должно быть направлено £250 млн для помощи командам, пострадавшим из-за коронавируса, а также ежегодно переводиться 25% от доходов клубов АПЛ. £100 млн будет выделено на содержание Футбольной ассоциации Англии (ФА).

Кроме того, девять клубов, которые на отчётный момент времени провели наибольшее количество сезонов в АПЛ непрерывно, будут получать преимущество при голосовании по различным вопросам, в том числе относительно изменений в регламенте. Сейчас к таковым относятся сами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а также «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм». Они также получат возможность проводить больше матчей в Лиге чемпионов, расширение которой ожидается в сезоне-2024/25. При этом для принятия ряда решений будет достаточно голосов шести из девяти таких команд, без одобрения всех остальных участников премьер-лиги.

Сообщается, что главной целью реформ является сокращение разницы между доходами команд АПЛ и низших лиг, а также контроль над принимаемыми в АПЛ решениями.

Подобная реформа обсуждается уже не первый год, однако её необходимость стала особенно ощутима в условиях пандемии, оказавшей негативное влияние на финансовое положение клубов и турниров. Руководители «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» надеются, что предложенные изменения войдут в силу уже через два сезона.

Проект уже получил одобрение АФЛ. По словам её главы Рика Пэрри, большинство клубов Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 уже поддержали нововведения. Это подтвердили в «Форест Грин Роверс» и «Дерби Каунти».

Пэрри выразил мнение, что столь кардинальные решения не могут обойтись без негативных последствий, однако они необходимы, чтобы улучшить нынешнее положение команд.

«Что нам делать? Оставить всё как есть и позволить более мелким командам зачахнуть? Или что-то предпринять? Конечно, нельзя ничего сделать без перемен. Поэтому если помощь получит не только «большая шестёрка» («Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». — RT), но и все 72 команды, то мы полностью за», — цитирует слова Пэрри The Telegraph.

Однако для осуществления реформы необходимо, чтобы за «Большую картину» проголосовали 14 из 20 участников АПЛ. Хотя официальных заявлений ни от одного из них пока не было, СМИ сообщили о реакции представителей «Вест Хэма». Несмотря на то, что сейчас он входит в число девяти клубов, которым будут предоставлены особые права, его руководство резко раскритиковало предложение.

В частности, его опасения связаны с уменьшением числа домашних матчей, которое, в свою очередь, негативно скажется на доходах. В таком случае преимущество будут иметь команды, регулярно выступающие на международной арене, то есть в основном «большая шестёрка».

«Большая шестёрка» использует коронавирус для захвата власти. Если они добьются своего, то в будущем будут всё чаще использовать своё преимущество», — приводит слова представителей «Вест Хэма» BBC.

Ожидается, что в четверг состоится заседание руководства ФА, на котором будет обсуждаться этот вопрос. Организация имеет право единолично блокировать реформы, и некоторые СМИ сообщили, что она намерена воспользоваться этой опцией.

Предложение «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не поддержали и в самой АПЛ. В лиге подчеркнули, что выступают за совместное решение проблем, с которыми столкнулся британский футбол из-за пандемии. А подобный проект может внести разобщённость.

«В футболе много заинтересованных сторон, поэтому данная работа должна быть осуществлена по надлежащим каналам, позволяющим всем клубам и заинтересованным лицам внести в неё свой вклад. С нашей точки зрения, ряд отдельных предложений, содержащихся в опубликованном сегодня плане, может пагубно сказаться на всей игре. Мы разочарованы, что глава АФЛ Рик Пэрри официально поддержал их. Лига добросовестно сотрудничала с клубами и АФЛ в поисках решения вопроса о финансовой помощи в связи с пандемией», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте АПЛ.

Стоит отметить, что потенциальные нововведения обсуждают и на государственном уровне. Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден признался, что скептически относится к проекту.

«Если продолжится эта практика закулисных соглашений, нам придётся пересмотреть основополагающие принципы управления в футболе. В манифесте обещалось, что болельщиками будет проведён критический анализ, и должен сказать, что события последних недель вновь делают этот вопрос актуальным. Будут возникать серьёзные вопросы насчёт управления в этом виде спорта, пока клубы, АПЛ и АФЛ не начнут сотрудничать. Уверен, что многие болельщики задумаются, почему это не происходит тогда, когда необходима помощь», — заявил Доуден Sky Sports.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также призвал организации к сотрудничеству.

«Мы настоятельно призываем АПЛ и АФЛ продолжить конструктивное сотрудничество для выработки соглашения о предоставлении комплексного пакета поддержки всей футбольной семье», — цитирует представителя главы правительства Reuters.

Несмотря на волну критики в том числе и в свой адрес, Пэрри заявил, что продолжит поддерживать «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».