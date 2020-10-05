Покер Левандовски, камбэк «Спарты» с 0:4 и 13 пропущенных мячей МЮ и «Ливерпуля»: события дня в европейском футболе

«Ливерпуль» в матче АПЛ потерпел сенсационное разгромное поражение от «Астон Виллы» со счётом 2:7. «Манчестер Юнайтед» пропустил шесть мячей на «Олд Траффорд» от «Тоттенхэма» — 1:6. Роберт Левандовски оформил покер и помог «Баварии» обыграть «Герту» — 4:3. А роттердамская «Спарта» совершила невероятный камбэк во встрече первенства Нидерландов с «АЗ Алкмааром». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Разгром «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Игровой день АПЛ подарил болельщикам сразу два неожиданных результата. «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Тоттенхэму» — 1:6, а «Ливерпуль» на выезде проиграл «Астон Вилле» — 2:7.

Сперва состоялась встреча на «Олд Траффорд», причём началась она более чем успешно для хозяев. Уже на первой минуте они заработали пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. Португалец в составе МЮ забил с точки в юбилейный десятый раз.

Логически объяснить провал подопечных Уле-Гуннара Сульшера в дальнейшем сложно. Ещё в первом тайме они пропустили четырежды и остались в меньшинстве. Правда, удаление Антони Марсьяля выглядело спорным. Француз в борьбе за позицию на подаче стандарта слегка задел лицо Эрика Ламелы, и тот рухнул на газон. Этого судье Энтони Тейлору хватило, чтобы показать прямую красную карточку.

Во втором тайме «Тоттенхэм» отличился ещё дважды. Гарри Кейн с Сон Хын Мином оформили по дублю и сделали по голевой передаче. В активе форварда сборной Англии после четырёх туров девять баллов за результативность (3 + 6). Больше на данном отрезке было только у Тьерри Анри (10) в сезоне-2004/05.

МЮ же проиграл два стартовых домашних матча в чемпионате страны впервые с 1986-го, а также во второй раз в истории пропустил шесть мячей на «Олд Траффорд». В 2011-м разгрома с аналогичным счётом здесь добился «Манчестер Сити».

Историческое поражение «Ливерпуля»

Казалось, противостояние в Манчестере будет сложно затмить, но спустя всего пару часов настоящую сенсацию сотворила «Астон Вилла». Бирмингемцы дома умудрились разгромить коллектив Юргена Клоппа со счётом 7:2 и установили сразу несколько рекордов.

Так, мерсисайдцы пропустили семь мячей впервые с 1963 года. Кроме того, «красные» стали первым за 67 лет действующим чемпионом Англии, пропустившим семь раз. При этом первой командой, которая сумела забить семь мячей «Ливерпулю», был «Тоттенхэм».

Отчётный матч превратился для подопечных Юргена Клоппа в сплошную череду ошибок. Уже на четвёртой минуте резервный вратарь Адриан, подменявший травмированного Алиссона Бекера, подарил мяч сопернику в собственной штрафной — и Олли Уоткинс открыл счёт.

Мало того, ещё до перерыва 24-летний нападающий, который до того не забивал в АПЛ, оформил хет-трик. Помогали «Астон Вилле» и рикошеты, ведь таким образом в ворота соперника влетело сразу три мяча. В составе хозяев также стоит отметить Джека Гриллиша, который набрал пять баллов за результативность (2 + 3). Оба гола «Ливерпуля» на свой счёт записал Мохаммед Салах.

Бирмингемцы же одержали третью победу в трёх матчах и поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ, притом что имеют одну встречу в запасе.

Дебютная потеря очков «Барселоной» при Кумане

Между тем в Испании «Барселона» потеряла первые очки под руководством Роналда Кумана. Остановить победную поступь каталонцев удалось сопернику «Краснодара» по Лиге чемпионов «Севилье».

Команды активно начали матч и уже к десятой минуте обменялись забитыми мячами. Счёт открыл нападающий севильцев Люк де Йонг, но вскоре Филиппе Коутиньо отметился первым голом после возвращения в «Барсу».

Казалось, встреча и в дальнейшем будет развиваться в подобном ключе, но после активного начала соперники успокоились, и опасные моменты у ворот обеих команд возникали редко. Так, на 91-й минуте великолепный шанс принести каталонцам победу упустил Франсишку Тринкау. Португалец вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в него. А чуть раньше состоялся дебют в составе «Барсы» 19-летнего американского защитника Серджиньо Деста, который переехал в Испанию из «Аякса» всего несколько дней назад.

Первый покер Левандовски в Бундеслиге

А вот «Бавария», на прошлой неделе сенсацинно уступившая «Хоффенхайму», вернулась на победные рельсы. Мюнхенцы дома оказались сильнее «Герты» — 4:3.

Главным героем противостояния стал Роберт Левандовски, который оформил первый в карьере покер в Бундеслиге. Мало того, теперь в активе поляка более ста голов в составе «Баварии» в чемпионате страны на «Альянц-Арене» — 103. Сам нападающий после игры в шутку предложил называть его «Lew4nGoalski».

При этом матч получился для действующих победителей Лиги чемпионов крайне непростым. Забив два безответных мяча, они позволили «Герте» сравнять счёт. А на третий гол Левандовски точным ударом ответил вышедший на замену за мгновение до того Джессик Нганкам. Тем не менее на 93-й минуте фаворит всё же вырвал победу. Левандовски заработал пенальти и сам его реализовал.

13 мячей в трёх турах и лидерство «Аталанты»

Тем временем «Аталанта» Алексея Миранчука в отсутствие травмированного россиянина продолжает уверенно обыгрывать соперников на старте нового сезона Серии А. В первых двух турах бергамаски забили по четыре мяча в ворота «Торино» (4:2) и «Лацио» (4:1), а в воскресенье отличились пять раз в домашней встрече с «Кальяри» — 5:2.

Нападающий хозяев Луис Мурьель открыл счёт уже на седьмой минуте, но гости быстро отыгрались. Забить удалось дебютировавшему в «Кальяри» Диего Годину.

Однако на это «Аталанта» ответила ещё тремя мячами, забитыми до перерыва. В частности, красивым голом отметился Алехандро Гомес. В первых трёх турах аргентинец забил четырежды и отдал две результативные передачи.

Во втором тайме команды обменялись голами, а в составе победителей отличился новичок Сэм Ламмерс, вышедший на замену. «Аталанта» же лидирует в турнирной таблице Серии А наряду с «Миланом». К тому же сине-чёрные — первая за 47 лет команда, которой удалось забить 13 мячей в первых трёх турах чемпионата Италии.

Два удаления в Риме

А вот «Интер», который в двух первых турах также одержал две победы, в воскресенье впервые потерял очки в национальном первенстве. Миланцы на выезде разошлись миром с «Лацио» — 1:1.

Открыл счёт по истечении получаса встречи Лаутаро Мартинес. Причём, аргентинец отличился в третьем матче Серии А подряд. Однако римляне отыгрались сразу после перерыва — Сергей Милинкович-Савич головой замкнул подачу с фланга.

Правда, на 69-й минуте хозяева остались без лучшего бомбардира. Чиро Иммобиле поддался на провокацию Артуро Видаля и ударил его рукой по лицу, за что получил прямую красную карточку. Уравнялись составы незадолго до финального свистка, когда аналогичное нарушение допустил Стефано Сенси.

Роль женщины-судьи в ничьей в Лионе

С аналогичным счётом завершился центральный матч игрового дня Лиги 1 между «Лионом» и «Марселем». Подопечные Андре Виллаша-Боаша открыли счёт уже в дебюте встречи. Чужие ворота точным ударом низом поразил Димитри Пайет.

Однако всего через несколько минут нападающий получил прямую красную карточку за грубый фол. Изначально обслуживающая встречу судья Стефани Фраппар ограничилась «горчичником», но после просмотра повтора изменила решение.

А в середине первого тайма рефери назначила пенальти в ворота «Марселя» за фол Дуйе Чалеты-Цара на Мельвене Баре. Одиннадцатиметровый реализовал Уссем Аур.

Наконец, в конце первого тайма Фраппар снова вышла на первый план, отменив из-за небольшого офсайда гол футболиста «Лиона» Тино Кадевере. Больше поразить ворота Стива Манданды у соперников не вышло, хотя они провели в большинстве более 70 минут.

Невероятное спасение «Спарты»

Самый же невероятный матч игрового дня в европейском футболе состоялся в Нидерландах. Роттердамская «Спарта» и «АЗ Алкмаар» в рамках четвёртого тура Эредивизии по четыре раза огорчили друг друга.

Причём алкмарцы считались явными фаворитами встречи, ведь их соперник в первых трёх играх национального первенства не набрал ни очка.

Поначалу никаких проблем у «АЗ» действительно не возникало. В первом тайме команда забила четыре безответных мяча, а Теун Коопмейнерс не реализовал пенальти.

Однако во второй половине встречи всё кардинальным образом поменялось. Для начала «Спарте» удалось отличиться дважды в течении семи минут. А в концовке алкмарцев подвёл защитник Марко Бизот. Он нарушил правила в собственной штрафной и получил вторую жёлтую карточку. Соперник же не только реализовал пенальти, но и добился ничьей на 90-й минуте — 4:4.