«Ливерпуль» пропустил семь мячей впервые с 1963 года

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В матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой» «Ливерпуль» установил антирекордное достижение за последние 57 лет.

Как сообщает Twitter OptaJoe, «красные» не пропускали столько мячей в одной игре с апреля 1963 года, когда «Ливерпуль» проиграл со счётом 2:7 «Тоттенхэму».

Также «красные» стали первым действующим чемпионом Англии с 1953 года, пропустившим семь мячей. Ранее подобным отметился лондонский «Арсенал».

До этого матча «Ливерпуль» в сезоне не терял очков, выиграв все три стартовых поединка на старте чемпионата АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромно проиграл «Астон Вилле», пропустив семь мячей.

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