СМИ: «Ливерпуль» и МЮ разработали проект реформы АПЛ

Короткая ссылка
Футбольные клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» работают над проектом реформы проведения Английской премьер-лиги (АПЛ).
СМИ: «Ливерпуль» и МЮ разработали проект реформы АПЛ
  • Reuters

Как сообщает The Telegraph, проект предполагает сокращение количества команд в лиге с 20 до 18, также планируется упразднить Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

Отмечается, что, согласно проекту, в АПЛ напрямую будут выходить две команды из Чемпионшипа, а 16-й клуб высшего дивизиона будет бороться за место в АПЛ против команд Чемпионшипа, занявших места с третьего по пятое.

Девять клубов, которые дольше всех участвуют в чемпионате («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм»), будут принимать ключевые решения по важнейшим вопросам.

Кроме того, планируется сокращение и перераспределение расходов среди клубов — на поддержку клубов трёх высших дивизионов будут направлены £250 млн, а также 25% ежегодных доходов клубов АПЛ. Ещё £100 млн будут выделяться на содержание футбольной ассоциации Англии.

Данную реформу поддерживает председатель Английской футбольной лиги Рик Пэрри, обсудивший её с инициаторами проекта.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить