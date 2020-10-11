СМИ: «Ливерпуль» и МЮ разработали проект реформы АПЛ

Футбольные клубы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» работают над проектом реформы проведения Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает The Telegraph, проект предполагает сокращение количества команд в лиге с 20 до 18, также планируется упразднить Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

Отмечается, что, согласно проекту, в АПЛ напрямую будут выходить две команды из Чемпионшипа, а 16-й клуб высшего дивизиона будет бороться за место в АПЛ против команд Чемпионшипа, занявших места с третьего по пятое.

Девять клубов, которые дольше всех участвуют в чемпионате («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм»), будут принимать ключевые решения по важнейшим вопросам.

Кроме того, планируется сокращение и перераспределение расходов среди клубов — на поддержку клубов трёх высших дивизионов будут направлены £250 млн, а также 25% ежегодных доходов клубов АПЛ. Ещё £100 млн будут выделяться на содержание футбольной ассоциации Англии.

Данную реформу поддерживает председатель Английской футбольной лиги Рик Пэрри, обсудивший её с инициаторами проекта.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может уволить главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.