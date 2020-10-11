СМИ: «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера

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Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд может отправить в отставку главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера
СМИ: «Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера
  • Reuters
  • © Oli Scarff

Об этом сообщает Mirror. По информации источника, Вудворд недоволен текущей ситуацией в клубе и без колебаний отправит Сульшера в отставку, если она не изменится.

Основным претендентом на этот пост в случае ухода Сульшера называется экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2018 года, сменив на этом посту португальца Жозе Моуринью.

После трёх туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

Ранее Кин выразил уверенность, что «Манчестер Юнайтед» отправит в отставку Сульшера.

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