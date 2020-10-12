Фанаты «Ливерпуля» в соцсетях требуют приобрести экс-голкипера «Спартака» Митрюшкина

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Болельщики «Ливерпуля» после разгромного поражения от «Астон Виллы» (2:7) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) начали призывать руководство клуба приобрести российского голкипера Антона Митрюшкина.
Фанаты «Ливерпуля» в соцсетях требуют приобрести экс-голкипера «Спартака» Митрюшкина
  • © Reuters/Matthew Childs

Основной вратарь команды Алисон на данный момент травмирован, а его сменщик Адриан больше не внушает доверия фанатам действующих чемпионов Англии.

«Обратите внимание на Антона Митрюшкина. Он может стать хорошим сменщиком», — написал один из болельщиков в Twitter.

«Никогда не видел его игру, но ему 24 года, и он свободный агент. Подпишите его в «Ливерпуль», — добавил другой пользователь.

Ещё несколько человек также призвали клуб подписать Митрюшкина.

Митрюшкин является воспитанником «Спартака». С 2016 года он выступал за швейцарский «Сьон», за который провёл 76 матчей, 13 из них отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 127 мячей. 30 июня футболист покинул швейцарскую команду, став свободным агентом. После этого он находился на просмотре в «Монако», но в итоге не подписал контракт с монегасками.

Ранее сообщалось, что Митрюшкин может перейти во французский «Монпелье».

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