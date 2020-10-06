Траты «Челси», расторопность МЮ и россыпь бесплатных звёзд: главные события закрывшегося в Европе трансферного окна

В европейском футболе закрылось летнее трансферное окно. Главным событием последнего дня стало подписание контракта лучшего бомбардира ПСЖ Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед». Он перешёл в новый клуб на правах свободного агента, так же как и целый ряд звёзд, в число которых вошли Луис Суарес, Хамес Родригес, Тьяго Силва и Артуро Видаль. Больше всех за лето потратил «Челси», с которого был снят запрет на новых игроков. «Барселона» при этом в основном отпускала своих футболистов.

Главным героем последнего дня трансферного окна стал Эдинсон Кавани. Уругвайский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» на четыре года и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба — его зарплата, как сообщают СМИ, составит не менее €9 млн в год. Манкунианцы при этом не потратили ничего на трансфер, так как 33-летний футболист был свободным агентом.

Кавани провёл семь лет в ПСЖ и покинул клуб по истечении контракта этим летом, ещё до того, как команда добралась до финала Лиги чемпионов. Всё это время он считался самым ценным игроком без клуба, чью стоимость оценивали в €20 млн. Претендентов на Кавани среди топ-команд Европы было много, но мало кто мог удовлетворить его запросы по зарплате, на которые уругваец имел право как лучший бомбардир в истории ПСЖ. В итоге поиски нового клуба затянулись, и лишь в последний момент «Манчестер Юнайтед», незадолго до этого проигравший «Тоттенхэму» со счётом 1:6, принял условия уругвайца.

Манкунианцы вообще вели себя активнее всех в последний день переходов. В понедельник они также усилили левый фланг обороны, подписав Алекса Теллеса. Он перебрался из «Порту» всего за €15 млн, согласно данным Transfermarkt. 27-летний бразилец проявил себя на родине как мастер подключения к атакам и поучаствовал в 83 голах в 195 матчах.

Кроме него МЮ также приобрёл двух молодых игроков на перспективу — уругвайского нападающего Факундо Пельистри и ивуарийского вингера Амада Траоре. Последний, правда, до зимы ещё будет набираться опыта в «Аталанте», за которую он отыграл всего 24 минуты.

Расставаться со своими игроками в МЮ при этом не спешили, сохранив основной костяк команды. Клуб только позволил Алексису Санчесу и Крису Смоллингу подписать полноценные контракты с «Интером» и «Ромой» вместо арендных соглашений. А вот продавать вратаря Серхио Ромеро «Юнайтед» не стал, чем вызвал гнев его жены. Она призвала клуб проявить уважение к её супругу, которому в последнее время не давали шанса в самых важных матчах, а теперь могут отвести роль третьего голкипера.

На фоне расходов других клубов активность «Манчестер Юнайтед» уже не выглядит так ярко. Больше всех за лето потратил «Челси», дождавшийся снятия запрета на трансферы. Лондонцы побили рекорд этого трансферного окна, приобретя Кая Хаверца, как утверждается, за €80 млн. К своему 21 году он уже стал одним из лидеров «Байера» и заслужил пойти на повышение в более амбициозный клуб.

Кроме Хаверца, «Челси» подписал форварда Тимо Вернера из «Лейпцига», защитника Бена Чилвела из «Лестера», полузащитника Хакима Зиеша из «Аякса» и ещё целый ряд игроков, а также бесплатно получил бывшего одноклубника Кавани — Тьяго Силву. Всего клуб Романа Абрамовича потратил, по данным СМИ, около €250 млн и теперь должен найти способ создать из новичков боеспособную команду. Пока что лондонцы выиграли только два матча из четырёх в Премьер-лиге и вылетели из Кубка лиги.

Впрочем, расходы «Челси» выглядят скорее исключением для прошедшего трансферного окна. Его особенностью стало то, что самые громкие переходы совершались бесплатно, а не за баснословные деньги. Кроме Кавани и Силвы, достаточно вспомнить Луиса Суареса, которого «Барселона» спокойно отпустила в «Атлетико», разорвав с ним контракт. На новом месте работы и без Лионеля Месси уругваец уже успел проявить себя, забив два мяча и отдав передачу в первом же матче. Теперь вся Испания ждёт встречи Суареса с бывшими одноклубниками не меньше, чем эль-класико.

Самым полезным переходом лета на данном этапе можно признать переезд Хамеса Родригеса в «Эвертон». Колумбиец тоже покинул «Реал» в статусе свободного агента и идеально вписался в состав новой команды. Его три гола и три передачи позволили команде одержать пять побед и возглавить турнирную таблицу АПЛ. Для Родригеса это повод для гордости, так как пребывание в «Реале» едва не поставило крест на его карьере — в прошлом сезоне он выходил на поле всего 14 раз и отличился лишь однажды.

Кроме колумбийца, Зинедин Зидан отпустил из Мадрида ещё одного звёздного игрока. Гарет Бэйл отыграет до конца сезона в своём бывшем клубе — «Тоттенхэме». Пока валлиец отдан в аренду, что тоже является довольно выгодным вариантом для лондонского клуба. Однако перезагрузить карьеру Бэйл ещё не может из-за травмы. Но у «Тоттенхэма» и без него немало новичков, на которых в сумме было потрачено около €100 млн.

За пределами Англии и Испании тоже проворачивались трансферы, которые могут стать определяющими в текущем сезоне. Одну из самых дорогих сделок провернули «Ювентус» и «Барселона». Туринский клуб получил в своё распоряжение полузащитника Артура Мело, заплатив за него €72 млн, как сообщают СМИ. Уехать из Каталонии он хотел ещё летом из-за недостатка игровой практики. Правда, и в Турине бразилец пока выходил на поле всего на 32 минуты, а запомниться успел только из-за ДТП, в которое попал, будучи нетрезвым. В обратном же направлении — из «Барсы» в «Ювентус» — проследовал Миралем Пьянич, за €60 млн.

«Интер» занял в Италии второе место после «Ювентуса» в трансферной активности. По данным Transfermarkt, клуб потратил €97 млн на защитника Ашрафа Хакими из «Реала» и нескольких менее известных игроков. Вдобавок к упоминавшемуся выше Санчесу миланцы также бесплатно получили Артуро Видаля, которого отпустила «Барселона». Его приезда особенно ждал наставник «Интера» Антонио Конте, с которым чилиец уже трижды выигрывал Серию A.

Разговор о летней трансферной кампании был бы неполон без упоминания «Баварии». Она тоже поучаствовала в покупке и продаже футбольных звёзд. Мюнхенцы наконец-то приобрели у «Манчестер Сити» за €45 млн (по данным СМИ) Лероя Зане, которого не взяли в прошлом сезоне из-за того, что полузащитник порвал крестообразные связки колена. Теперь в их распоряжении оказался ещё один игрок сборной Германии.

В последний день трансферного окна «Бавария» также вернула себе Дугласа Косту, забрала бесплатно у ПСЖ Эрика-Максима Шупо-Мотинга и, как утверждалось, заплатила €10 млн «Марселю» за Буну Сарра. В обратном направлении при этом последовал Тьяго Алькантара, давно мечтавший попробовать свои силы в АПЛ. «Ливерпуль», согласно сообщениям прессы, заплатил за испанского полузащитника €30 млн.