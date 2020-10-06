«Арсенал» подписал контракт с футболистом «Атлетико» Парти

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявил о подписании контракта с полузащитником мадридского «Атлетико» Томасом Парти.

Об этом сообщается на сайте «Арсенала».

В «Атлетико» сообщили, что «канониры» активировали предусмотренную в контракте игрока опцию выкупа за €50 млн.

В прошлом сезоне Парти провёл 46 матчей за «Атлетико», в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал официальное предложение «Атлетико» о покупке Эктора Эрреры.