«Арсенал» подписал контракт с футболистом «Атлетико» Парти
- Reuters
Об этом сообщается на сайте «Арсенала».
В «Атлетико» сообщили, что «канониры» активировали предусмотренную в контракте игрока опцию выкупа за €50 млн.
В прошлом сезоне Парти провёл 46 матчей за «Атлетико», в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал официальное предложение «Атлетико» о покупке Эктора Эрреры.
Welcome to the Partey! 🥳— Arsenal (@Arsenal) October 5, 2020
👋 @Thomaspartey22#NoThomasNoParteypic.twitter.com/009Er2kZBK