«Арсенал» подписал контракт с футболистом «Атлетико» Парти

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Лондонский футбольный клуб «Арсенал» объявил о подписании контракта с полузащитником мадридского «Атлетико» Томасом Парти.
«Арсенал» подписал контракт с футболистом «Атлетико» Парти
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте «Арсенала». 

В «Атлетико» сообщили, что «канониры» активировали предусмотренную в контракте игрока опцию выкупа за €50 млн.

В прошлом сезоне Парти провёл 46 матчей за «Атлетико», в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал официальное предложение «Атлетико» о покупке Эктора Эрреры.

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