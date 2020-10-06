СМИ: «Барселона» ведёт переговоры со своими футболистами по поводу понижения зарплат

Испанский футбольный клуб «Барселона» ведёт переговоры со своими игроками по поводу возможного понижения зарплат из-за финансовых проблем.

Как сообщает Cadena SER, по итогам завершившегося финансового года убытки сине-гранатовых составили €97 млн. В клубе опасаются, что в новом отчётном периоде ситуация станет хуже.

По этой причине были начаты переговоры с игроками об уменьшении их окладов. Отмечается, что руководство каталонцев ведёт переговоры путём «неформальных точечных контактов». Клуб также работает над продлением истекающих соглашений.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в матче Примеры.