«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кавани

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с нападающим сборной Уругвая Эдинсоном Кавани.

Как сообщает пресс-служба манкунианцев, контракт с игроком подписан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

33-летний форвард перешёл в МЮ в статусе свободного агента по истечении контракта с французским ПСЖ, за который он выступал с 2013 года. Вместе с парижанами он шесть раз становился чемпионом Франции. За это время он провёл 301 матч за ПСЖ, забил 200 мячей и отдал 43 результативные передачи.

Ранее МЮ объявил о переходе защитника «Порту» Алекса Теллеса.