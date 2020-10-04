«Тоттенхэм» забил шесть мячей и разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 6:1 в пользу «Тоттенхэма».
Дублями в составе лондонцев отличились Гарри Кейн и Сон Хын Мин, также забивали Танги Ндомбеле и Серж Орье. Единственный мяч хозяев на счету Бруно Фернандеша.
С 28-й минуты МЮ играл в меньшинстве из-за удаления Антони Марсьяля.
«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка в четырёх турах. «Тоттенхэм» имеет семь очков и находится на пятой строчке.
Ранее «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ.