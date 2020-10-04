«Тоттенхэм» забил шесть мячей и разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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В матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» забил шесть мячей и разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 6:1 в пользу «Тоттенхэма».

Дублями в составе лондонцев отличились Гарри Кейн и Сон Хын Мин, также забивали Танги Ндомбеле и Серж Орье. Единственный мяч хозяев на счету Бруно Фернандеша.

С 28-й минуты МЮ играл в меньшинстве из-за удаления Антони Марсьяля.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка в четырёх турах. «Тоттенхэм» имеет семь очков и находится на пятой строчке.

Ранее «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ.

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