«Тоттенхэм» забил шесть мячей и разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче четвёртого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед».

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счётом 6:1 в пользу «Тоттенхэма».

Дублями в составе лондонцев отличились Гарри Кейн и Сон Хын Мин, также забивали Танги Ндомбеле и Серж Орье. Единственный мяч хозяев на счету Бруно Фернандеша.

С 28-й минуты МЮ играл в меньшинстве из-за удаления Антони Марсьяля.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка в четырёх турах. «Тоттенхэм» имеет семь очков и находится на пятой строчке.

Ранее «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ.