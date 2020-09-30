Вызов на бой Бузовой, приглашение Шуфутинскому от Черчесова и новый спонсор «Эммена»: околоспортивные события недели

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков выиграл суд у бывшей жены, а экс-защитник сборной Турции Эмре Ашик едва не стал жертвой заказного убийства. Титулованный квотербек Джо Монтана спас внучку от похищения, а наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью попросил измерить ворота перед матчем со «Шкендией». Боксёр Ангелина Семёнова вызвала на бой телеведущую Ольгу Бузову, а магазин товаров для взрослых стал титульным спонсором нидерландского «Эммена». Околоспортивные события недели — в материале RT.

Кержаков выиграл суд у бывшей жены

Экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков выиграл суд у бывшей жены Марии Головой, с которой развёлся в 2010 году. На протяжении нескольких лет между ними продолжается разбирательство из-за размера алиментов. Новоиспечённый наставник «Томи» отказывался платить женщине и их совместной дочери Дарье, и его долг превысил 15 млн рублей. В результате ему было запрещено выезжать за границу.

Однако Приморский суд Санкт-Петербурга снял данное ограничение, а также разрешил Кержакову выплачивать остаток долга в рассрочку. По словам адвоката Головой Светланы Поняевой, экс-футболист по-прежнему отказывается выполнять свои обязательства и перечислять алименты.

«Деньги удерживаются из заработной платы в Российском футбольном союзе (РФС). В последний год — это примерно 70-80 тыс. рублей в месяц, 1/6 от доходов. За время процесса часть суммы таким образом была погашена. Также сейчас состоялось решение о рассрочке — установили платёж 250 тыс. в месяц, плюс текущая сумма», — цитирует Поняеву Starhit.

Экс-защитник сборной Турции Ашик избежал смерти

История развода Кержакова и Головой закончилась относительно хорошо по сравнению со скандалом вокруг бывшего защитника сборной Турции Эмре Ашика. Его жена Ягмур Ашик обвиняется в попытке заказного убийства, за которое она готова была заплатить £1 млн.

Футболист подал на развод с Ашик после того, как узнал о её измене. Однако девушка не только не стала мириться с разрывом отношений, произошедшим по её вине, но и решила пойти на крайние меры, чтобы получить наследство, которое досталось бы ей в случае смерти супруга. Она предложила своему любовнику Эрди Сунгуру убить Ашика.

После того, как тот отказался идти на преступление, пара обратилась к наёмному убийце, которому обещала заплатить £1 млн. Ягмур предоставила ему орудие убийства и даже предложила помочь избавиться от тела. Однако задумка была раскрыта после того, как сам киллер поведал о ней экс-спортсмену.

Легендарный футболист Монтана предотвратил кражу внучки

Титулованный игрок в американский футбол Джо Монтана проявил себя настоящим героем, спасши свою внучку из рук злоумышленницы. Содсай Далзел пробралась в дом бывшего квотербека «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс» и попыталась унести 9-месячную девочку, которая в этот момент спала в манеже.

К счастью, экс-спортсмен и его супруга Дженнифер услышали шум и прибежали в комнату. Сначала они попытались уговорить отдать ребёнка, но после оказали женщине сопротивление. Она попыталась скрыться, но была задержана сотрудниками полиции. Ей предъявлены обвинения во взломе и похищении человека.

«Спасибо всем, кто откликнулся на произошедшее. Пугающая ситуация, но, к счастью, все целы. Мы ценим то, что в такое время вы уважаете нашу частную жизнь», — написал Монтана в Twitter.

Thank you to everyone who has reached out. Scary situation, but thankful that everybody is doing well. We appreciate respect for our privacy at this time. — Joseph Montana (@JoeMontana) September 27, 2020

Сапогов вызвал на бой Асильдарова

В последнее время всё больше набирают популярность поединки между известными личностями, никак не связанными с единоборствами. Отношения на ринге или в октагоне пытаются выяснить блогеры, музыканты, политики и спортсмены. Так, в скором времени может состояться бой между футболистами Алексеем Сапоговым и Шамилем Асильдаровым.

Такая инициатива исходила от экс-нападающего «Волги», ныне занимающего пост ассистента главного тренера «Тюмени» Игоря Меньщикова.

«Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте, в любое время! Мой телефон у тебя есть. Звони, договоримся, где и когда. Посмотрим, на что ты способен, когда человек стоит к тебе лицом, а не спиной», — приводит слова Сапогова «Спорт Экспресс».

Поводом к вызову на поединок послужил давний конфликт между игроками. В одном из матчей «Волги» Сапогов не дал Асильдарову пробить пенальти. После этого между ними постоянно происходили потасовки. Во время одного из таких столкновений, имевшего место на сборах «Анжи», Шамиль сломал оппоненту челюсть.

Президент махачкалинской команды Осман Кадиев с юмором отреагировал на слова Сапогова.

«Знаете, дурная голова ногам покоя не даёт. Асильдаров же футболист, а не боец. Сапогов тоже раньше играл, поэтому тоже пусть занимается футболом. У нас говорят: «Коня не гоняют, пока ишак не выиграл». Ситуация смешная», — отметил Кадиев.

Бузова может выйти на ринг

Можно предположить, что с большим нетерпением поклонники будут ожидать ещё один необычный бой. Известный российский боксёр Ангелина Семёнова отреагировала на слова Ольги Бузовой о том, что та всегда готова к поединку и характеризует себя как бойца по жизни. Спортсменка предложила популярной телеведущей доказать это на деле.

«Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой! Ты красивая, а я красивая и сильная. Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!», — обратилась Семёнова к Бузовой через свою страницу в Instagram.

Позже боксёр выразила уверенность в том, что звезда телевидения примет вызов и не побоится выйти на ринг, так как «прошла школу «Дома-2». Также она пообещала показать Ольге, что такое настоящий бокс.

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев скептически отнёсся к потенциальной встрече, хотя и выразил готовность организовать бой ведущей, если та действительно выразит желание попробовать свои силы в единоборствах.

Интересно, что незадолго до этого Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России (ФБР) Умару Кремлёву устроить реалити-шоу, в котором на ринге бы встречались боксёры и блогеры. При этом сама артистка выдвинула свою кандидатуру на роль ведущей, ринг-гёрл или судьи.

«За что же вы так не любите своих коллег?» — пошутил в ответ Кремлёв.

Черчесов пригласил Шуфутинского на матч сборной России

На трибунах матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) нередко можно встретить звёзд шоу-бизнеса, поддерживающих свои любимые команды. Например, популярный певец Михаил Шуфутинский посетил встречу девятого тура, в рамках которой ЦСКА принимал на своём поле «Локомотив».

Хотя армейцы, за которых болеет музыкант, уступили железнодорожникам, он остался доволен этим опытом и даже пообещал чаще приходить на стадион. По словам члена Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрея Созина, последний раз Шуфутинский был на футболе 53 года назад, хотя в США он посещал матчи НХЛ и НБА.

«Черчесов даже пригласил его на Лигу наций, если будут открыты трибуны. Шуфутинский теперь готов ходить на футбол регулярно, если график его турне и гастролей не будет накладываться. Ему очень понравился и сам футбол, и атмосфера. Сказал, что часто смотрит матчи по телевизору, но на стадионе всё совсем иначе», — рассказал Созин Sport24.

Моуринью раскрыл обман

Порой не уверенные в своих силах команды идут на различные ухищрения, чтобы одолеть более сильного соперника. Однако с главным тренером лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью шутки плохи. Теперь об этом знают и в македонской «Шкендии».

В преддверии матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы подопечные португальского наставника проводили тренировку на стадионе в Скопье. Голкипер «Тоттенхэма» заметил, что его ворота меньше стандартного размера и сообщил об этом Моуринью. Тот согласился и обратился к официальному представителю УЕФА, который подтвердил, что они на 5 см ниже, чем это прописано в регламенте.

Неизвестно, чем бы закончился матч, если бы не бдительность футболиста и тренера, однако с правильно установленными воротами «Шкендия» потерпела поражение со счётом 3:1.

Нидерландский «Эммен» подписал контракт с необычным спонсором

Реклама является неотъемлемой частью и одним из самых значимых источников прибыли в футболе. Клубы заключают контракты с самыми разными компаниями, размещая их эмблемы на форме. Пожалуй, самым необычным спонсором обзавёлся нидерландский «Эммен». Им стал магазин, специализирующийся на продаже товаров для взрослых.

Изначально в Королевском футбольной союзе Нидерландов (KNVB) с подозрением отнеслись к подобной сделке и даже отклонили просьбу клуба её одобрить. Однако затем она всё же была заключена при условии, что будет действовать не три, а один сезон. Пикантность ситуации добавляет то, что магазин стал титульным спонсором «Эммена», а значит, его логотип будет красоваться на лицевой стороне футболок игроков.