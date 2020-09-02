Вызов Широкова на бой, прыжок Поршневой с тарзанки и увольнение массажиста «Енисея»: околоспортивные события недели

Футбольный судья Игорь Федотов предложил выяснить отношения бывшему капитану сборной России Роману Широкову, «Енисей» уволил работавшего в «красной зоне» массажиста, а старейший хоккеист планеты умер в 99 лет. Журналисты подсчитали доход блогера Евгения Савина, вылетевший из Кубка Стэнли с «Вашингтоном» Александр Овечкин вернулся в Россию, а биатлонистка Анастасия Поршнева прыгнула с высоты 69 метров на тарзанке. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Болельщики уличили арбитра Игоря Федотова в двойных стандартах. Опытный рефери, отсудивший 61 матч в Российской премьер-лиге, в последнее время часто появляется в СМИ в качестве эксперта, а также активно развивает свои аккаунты в соцсетях.

По мнению Федотова, его коллега Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти после падения форварда «Спартака» Александра Соболева в штрафной площади «Ротора» в матче 5-го тура высшего дивизиона чемпионата страны.

«На Соболева просто положили ручки и всё. Соболев подумал: «Почему Дзюбе можно в таких моментах падать, а мне нельзя»? И упал. Прокатило. Сухой поставил пенальти. Повторюсь: для меня это не 11-метровый удар», — написал судья в Twitter.

В ответ фанаты нашли и выложили в комментарии к его посту видеозапись фрагментов матча «Зенит» — «Уфа», который проходил в декабре 2015 года. В той игре сам Федотов назначил 11-метровый после ещё менее очевидного эпизода с участием петербуржца Артёма Дзюбы.

Любопытно, что функции резервного арбитра в той игре исполнял Василий Казарцев, недавно судивший скандальную встречу «Спартак» — «Сочи». После неё Федотов оскорбил коллегу в связи с тем, что тот показал жёлтую карточку Соболеву за демонстрацию майки с фотографией мамы футболиста, которая недавно умерла.

По мнению болельщиков, Федотов пытается ловить хайп на резонансных событиях в российском футболе. Он часто экспрессивно выражает свою точку зрения в эфирах на YouTube и пренебрегает корпоративной этикой, разбирая ошибки коллег.

Кроме того, арбитр вызвал на бой по правилам ММА Романа Широкова. Бывший капитан сборной России избил молодого судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Федотов захотел поквитаться за коллегу, пообещав снять ринг и вызвать врачей. Широков на предложение выяснить отношения пока не ответил, а вот глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев выразил готовность организовать поединок.

Федотов славился эксцентричным поведением и когда обслуживал игры. Однажды он даже остановил матч «Амкар» — «Анжи» из-за оскорблений, которые скандировали в его адрес болельщики.

Все ещё помнят, как Широков избил молодого арбитра?



Я решил напомнить, а то как-то все затухло. Такое нельзя забывать.https://t.co/eYLn9F3FAD — Игорь Федотов (@fedotov1006) August 30, 2020

«Енисей» уволил боровшегося с коронавирусом массажиста за прогулы

Красноярский «Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины, рассказал сам Аскеров в Instagram. По его словам, руководство клуба знало, что медик входит в специализированную бригаду скорой помощи и помогает бороться с COVID-19.

Он сообщил, что бригада скорой помощи — это основное место его работы, а в «Енисее» он подрабатывал по совместительству. Массажист пояснил, что после начала пандемии коронавирусной инфекции стал трудиться в «красной зоне» и не мог появляться в расположении команды, чтобы не подвергать риску здоровье футболистов и персонала. Тем не менее, как отметил Аскеров, пропущенные рабочие дни зачли за прогулы, и его уволили за нарушение трудовой дисциплины.

Согласно утверждению начальника отдела правовой и кадровой работы «Енисея» Елены Дементьевой, массажисту был предложен отпуск — ежегодный оплачиваемый и за свой счёт. Однако он отказался. Клуб получил справку о работе Аскерова в специализированной бригаде, но в документе не было сказано о запрете на деятельность по совместительству.

«Прогулом считается отсутствие в течение четырёх часов, а его не было месяц», — пояснила Дементьева.

По версии гендиректора «Енисея» Алексея Ивахова, «специалист не появлялся больше двух месяцев, ссылаясь на то, что находится в «красной зоне» и может заразить людей».

«Наши юристы выяснили в соответствующем медицинском учреждении, что в «красной зоне» Нуретдин не задействован и может работать по совместительству. Тогда ему предложили взять ежегодный оплачиваемый отпуск, чтобы мы взяли другого специалиста, ведь сезон уже начался. В рамках законодательства мы провели два служебных внутренних расследования, по которым с соблюдением всех норм Аскеров был уволен», — заявил Ивахов.

Старейший действующий хоккеист мира Сертич умер на 100-м году жизни

Старейший из действующих хоккеистов мира Марк Сертич скончался в США в возрасте 99 лет. Ветеран спорта умер от последствий инсульта в своём доме в окружении родственников и друзей. Также незадолго до этого у него обнаружили рак печени.

Несмотря на травмы и возраст, Сертич продолжал выходить на лёд. Он даже планировал сыграть в хоккей на своё столетие. Как рассказывал сам игрок, за всю жизнь ему удалось забросить около 10 тыс. шайб. Свой последний матч он провёл в июле 2020 года.

Сертич появился на свет в 1921 году в семье хорватов-эмигрантов. В десять лет он впервые вышел на лёд. В 1942-м хоккеиста-любителя призвали в американскую армию. После высадки союзников в Нормандии Сертич участвовал в освобождении немецкого концлагеря Маутхаузен, расположенный на территории Австрии.

Всю свою жизнь спортсмен прожил в небольшом городке Дулут в штате Миннесота. Он никогда не выступал на профессиональном уровне, и надевал коньки только в свободное от офисной работы время. Впрочем, это не помешало ему с 87-летнего возраста официально считаться старейшим хоккеистом планеты, а в 93 войти в Книгу рекордов Гиннесса. Сын Сертича Энди играл за «Медвешчак» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и представлял сборную Хорватии на международных турнирах.

There are no former hockey players.



RIP to 99-year-old hockey legend, Duluth icon, and WWII vet — Mark Sertich. pic.twitter.com/WDrwH7fehk — Men's League Sweaters (@MensLeaguers) August 25, 2020

Стало известно, сколько Евгений Савин зарабатывает за один выпуск «КраСавы»

Журнал Forbes подсчитал, сколько зарабатывает популярный российский YouTube-блогер Евгений Савин. По данным издания, сейчас каждый выпуск «КраСавы» включает в себя одну-две рекламные интеграции плюс рекламные ролики.

В частности, бывший футболист имеет контракты с четырьмя крупными компаниями. Стоимость каждого соглашения оценивается в диапазоне от 5 до 10 миллионов рублей, в зависимости от объёма рекламных обязательств.

Биатлонистка сборной России Поршнева прыгнула с тарзанки

Биатлонистка сборной России Анастасия Поршнева прыгнула с 69-метровой вышки для банджи-джампинга в Сочи. Компанию ей составили подруга и коллега Екатерина Носкова. По словам спортсменки, девушки около часа решались на прыжок с тарзанки.

«Но это того стоило. Воспоминания о нашем безумии останутся на всю жизнь», — написала она в Instagram.

Участница Кубка мира призналась, что впервые испытала столь сильные эмоции в 2017 году в Таиланде, когда прыгнула с 50 м. Как подчеркнула Поршнева, делать второй прыжок сложнее, потому что организм помнит пережитый страх и начинает сопротивляться.

Уже совсем скоро, во второй половине сентября, биатлонисткам предстоит выступить на летнем чемпионате России в Тюмени.

Овечкин стал лицом симулятора NHL 21 и вернулся в Россию

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал на обложку хоккейного симулятора NHL 21 от EA Sports. Иллюстрация опубликована в Twitter-аккаунте компании.

Россиянину посвящён и трейлер игры. В ролике представлены кадры из матчей Овечкина на разных этапах его карьеры.

Для нынешнего поколения консолей (Xbox One и PlayStation 4) игра выйдет 16 октября. Чуть позже она станет доступна для PS5 и Xbox Series X.

Recognize Greatness with The Great Eight himself 🏒🔥 @ovi8 is your #NHL21 global cover athlete! 💪 pic.twitter.com/OdToWCZU0O — EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) August 24, 2020

В конце августа в жизни Овечкина произошло ещё одно важное событие — он воссоединился с семьёй. Участие «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли не позволило ему в начале месяца вернуться на родину с женой и сыновьями, поэтому Анастасия Шубская, Сергей и Илья прилетели в Россию одни.

Однако «Кэпиталз» выступили неудачно после возобновления сезона и вылетели в первом же раунде плей-офф. Вскоре супруга Овечкина опубликовала фото в Instagram с подписью «Скоро мы будем вместе».

Действительно, надолго в США Овечкин задерживаться не стал: его встреча со старшим сыном попала на видео. На кадрах видно, как хоккеист выходит из чёрного автомобиля и навстречу ему, держа в руках клюшку, бежит Сергей. В этот момент к отцу и сыну подбегает их пёс Блейк.

Позже Блейк стал героем ещё одного ролика с участием Овечкина: капитан «Вашингтона» бросает теннисный мяч клюшкой, а лабрадор бежит за ним.